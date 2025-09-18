Így válaszd ki a tökéletes bolti grillcsirkét, két dologra kell figyelni

Fűszeres, szaftos és finom, amihez elég csak köretet készíteni, vagy szálaira szedve tortillába tölteni, és már kész is a villámgyors ebéd vagy könnyű vacsora. Nem árt azonban észben tartani pár dolgot annak érdekében, hogy a legjobb és persze a legfinomabb bolti grillcsirkét válasszuk - olvasható a Mindmegette cikkében.

A bolti grillcsirke kiválasztásánál két dolgot kell megfigyelni - Fotó: Pexls.com

A bolti grillcsirke nagyszerű dolog, ugyanis amellett, hogy időt spórolhatunk vele, mégis finom sült hús kerülhet az asztalra, ráadásul még egészségesebb is, mint a bő olajban sütött rántott szelet, vagy a zsíros sertéstarja. Nem véletlen, hogy sokan veszik, hiszen krumplipürével vagy petrezselymes burgonyával, esetleg főtt rizzsel és savanyúsággal kínálva remek ebéd, de tortillalapba csavarva egy kis salátával és szósszal fenséges vacsora is lehet.

Bolti grillcsirke: ezekre figyelj a vásárlásnál

A bolti grillcsirke kiválasztásánál két dolgot kell megfigyelni. Az egyik a bőr, a másik pedig a tálca vagy a csomagolás, pontosabban az, hogy mi van a grillcsirke alatt! A grillcsirke minőségéről sokat elárul, hogy milyen a bőr. Ha a bőr aranybarna és látszik rajta, hogy ropogós és szépen ráfeszül a húsra, akkor szinte biztos, hogy a hús belül szaftos és puha. Ha a bőr megrepedezett, netán össze is zsugorodott, kikandikál alóla a fehér csirkehús, akkor ez annak a jele, hogy a grillcsirkét túlsütötték és kiszáradt.

A sültek mellé szeretjük a szaftot, ám ha a grillcsirke csomagolásának alján, a tálcán vagy a tasakban áll a nedvesség, az szintén arra utalhat, hogy a csirkét túlsütötték, és a nedvesség, ami szaftosan, puhán tartotta volna a húst, mind kisült és kifolyt – írják a Daily Meal cikkében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)