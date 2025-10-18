Ha ezt teszi a gyermeke szendvicsébe, ellenálóbb lesz a betegségekkel szemben

Ha szendvicsekről van szó, karikákra vágott paprika, uborka vagy paradicsom, esetleg jégsaláta jut elsőre eszünkbe. Ezek az amúgy is leggyakrabban fogyasztott zöldségek, és ezeket is halmozzuk a szendókba, pedig rengeteg más zöldség is létezik, melyek ráadásul szezonálisak télen, vagy tele vannak vitaminnal. Ilyenek a csírák is, amiket érdemes lenne minél többet fogyasztani, ugyanis igazi vitaminbombák - olvasható a Mindmegette cikkében.

A babcsíra az ázsiai konyhában kedvelt alapanyag - FOTÓ: AMARITA / SHUTTERSTOCK

A reggelire készített, vagy tízóraira, esetleg uzsonnára csomagolt szendvicsekbe, ha kerül paprika, uborka vagy saláta, az már önmagában is szuper.

Ha a gyerekünk nem szedi ki a zöldségeket, sőt szereti is ezeket, akkor ezért, ha kiszedi és nem szereti azokat, akkor pedig azért érdemes kísérletezni.

Minden évszaknak megvannak a saját, szezonális alapanyagai, azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyek az adott időszakban teremnek, így ekkor a legtöbb bennük a vitamin, az értékes ásványi anyag. A csírák viszont bármikor a rendelkezésünkre állhatnak.