Ha ezt teszi a gyermeke szendvicsébe, ellenálóbb lesz a betegségekkel szemben

Amikor a szendvicsekről van szó, karikákra vágott paprika, uborka vagy paradicsom, esetleg jégsaláta jut elsőre eszünkbe.

Forrás: Mindmegette2025. 10. 18. 10:21
Ha szendvicsekről van szó, karikákra vágott paprika, uborka vagy paradicsom, esetleg jégsaláta jut elsőre eszünkbe. Ezek az amúgy is leggyakrabban fogyasztott zöldségek, és ezeket is halmozzuk a szendókba, pedig rengeteg más zöldség is létezik, melyek ráadásul szezonálisak télen, vagy tele vannak vitaminnal. Ilyenek a csírák is, amiket érdemes lenne minél többet fogyasztani, ugyanis igazi vitaminbombák - olvasható a Mindmegette cikkében.

szendvics, csíra
A babcsíra az ázsiai konyhában kedvelt alapanyag - FOTÓ: AMARITA / SHUTTERSTOCK

A reggelire készített, vagy tízóraira, esetleg uzsonnára csomagolt szendvicsekbe, ha kerül paprika, uborka vagy saláta, az már önmagában is szuper. 

Ha a gyerekünk nem szedi ki a zöldségeket, sőt szereti is ezeket, akkor ezért, ha kiszedi és nem szereti azokat, akkor pedig azért érdemes kísérletezni. 

Minden évszaknak megvannak a saját, szezonális alapanyagai, azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyek az adott időszakban teremnek, így ekkor a legtöbb bennük a vitamin, az értékes ásványi anyag. A csírák viszont bármikor a rendelkezésünkre állhatnak.

Mik azok a csírák?

Ha még sosem ettél csírát, akkor is hallhattad már a csíráztatás fogalmát. Ez az, amikor a magból elkezd kifejlődni a növény, tehát egy fejlődő, fiatal hajtás. A színe zöld és fehér, az illata friss és erős, minden koncentrálódik benne, ami később, a kifejlett növényben is megtalálható. A csírák így igazi vitaminbombák, amiket megéri beépíteni az étrendünkbe, például szuper szendvicsfeltétek is lehetnek.

A csírák jótékony hatásai, ezért egészségesek

A csírák fogyasztása segíti az immunrendszer erősítését, a koleszterinszint csökkentését és a gyulladások kezelését. A csírákban rengeteg a vitamin, ásványi anyag és enzim, amik segítik az emésztést és a méregtelenítést is, jó hatással vannak a szív- és érrendszerre, a bőr egészségére, a hormonháztartásra. Mindegyik csíra egészséges, immunerősítő, de a különféle növények csírái mind-mind másért jók, vagyis jobbak. 

A vegyszerrel nem kezelt magokat akár mi is csíráztathatjuk otthon, de sok helyen kapni konyhakész, fogyasztásra szánt csírát is.

Az ázsiai konyhában az egyik legkedveltebb a mungóbabcsíra, ami kapható itthon is, akárcsak a retekcsíra, brokkolicsíra, borsócsíra és a lucernacsíra. Ezek mellett búza-, napraforgó- és lencsecsírát is vehetünk, ehetünk, készíthetünk. A csírák szuper egészséges szendvicsbe valók, érdemes ezekkel felturbózni a gyerekeknek készített szendókat. Nemcsak extra ízt kölcsönöznek az ételnek, de támogatjuk a kicsik egészségét is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

