Krausz Gábornak új kihívója van: Tischler Petra a zöld csapat élén száll versenybe

Minden eddiginél nagyobb izgalmakkal és új arcokkal tér vissza a TV2 képernyőjére a nagysikerű gasztroműsor, a Séfek séfe, ráadásul – a sorozat történetében először – női séf vezeti az egyik csapatot. Tischler Petra a zöld csapat élén száll versenybe Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellett, és máris új színt hoz a műsorba – olvasható a Mindmegette cikkében.

Tischler Petra az első női séf, aki csapatot vezethet a Séfek séfe műsorban

Forrás: TV2

A hetedik évad legnagyobb újdonsága, hogy Wolf András helyét Tischler Petra veszi át. A zöld csapat vezetőjeként lép ringbe a fekete csapatot irányító Krausz Gábor és a pirosakat vezető Vomberg Frigyes mellett.

Nem ismeretlen terep számára

Tischler Petra számára nem volt idegen a stúdiós környezet, hiszen a korábbi évadokban két alkalommal is feltűnt a műsorban.

Két ok, amiért igent mondott

Petra két okból vállalta el a felkérést. Az egyik, hogy szeretné szélesebb közönséghez eljuttatni azt az életfilozófiát, amely jellemzi őt: a hulladékmentességre törekvést, azt a szemléletet, hogy mindig azzal a gondolkodással közelítsünk: mit hogyan tudunk jobban felhasználni.

„A műsor által talán kicsit közelebb tudom hozni a természetközelibb életmódot az emberekhez. Másodsorban pedig az motivált, hogy szeretem a kihívásokat. Az életem során folyamatosan próbatételek elé állítom magam, és kifejezetten kedvelem a lehetetlennek tűnő vállalkozásokat. Nagyon kíváncsi voltam, egy ilyen környezetben hogyan tudok teljesíteni” – árulta el.

Borítókép: Krausz Gábor (balra), Tischler Petra, Ördög Nóra és Vomberg Frigyes izgatottan várta a közös forgatásokat (Forrás: TV2)