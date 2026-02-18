Legendák ringháborúja – Pacquiao igencsak meglepő ellenfelet kapott

A profi ökölvívás történetének egyik legnagyobb alakja tavaly július 20-án 46 évesen tért vissza a ringbe, és nem járt messze attól, hogy négy év kihagyást követően azonnal világbajnok legyen. Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) többségi döntés után – az egyik bíró a címvédő sikerére szavazott (115-113), míg a másik kettő döntetlenre adta (114-114) a meccset – ugyan nem tudta elhódítani Las Vegasban a WBC váltósúlyú vb-címét, de remekül helytállt a 16 évvel fiatalabb Mario Barrios (29-2-2, 19 KO) ellen. A filippínó legenda teljesítményét látva senki sem csodálkozott azon, hogy folytatni akarja a karrierjét, és bizony sokáig úgy volt, hogy a 2015. május 2-án rendezett első meccsük után 2026-ban újra összecsapna a veretlenül visszavonult amerikai Floyd Mayweatherrel (50-0, 27 KO). A nagy visszavágóból egyelőre semmi sem lesz, ám a Pacman becenévre hallgató fülöp-szigeteki bunyós egy, a rajongók által régóta várt csatával tér vissza a ringbe.

Pacquiao 46 évesen és 241 naposan is pazar teljesítményre volt képes a ringben a WBC váltósúlyú világbajnoka, Barrois ellen (Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun)

Manny Pacquiao ellenfele 2016 után tér vissza, hogy örökre rendezzék kettejük ellentétét

A Ring Magazin szerda kora reggel jelentette be, hogy miután meghiúsult Pacquiao mindkét terve, miszerint Mayweather, illetve a WBA váltósúlyú világbajnokával, Rolly Romeróval (17-2, 13 KO) a meccse, a lassan 47 éves filippínó klasszis április 18-án Ruszlan Provodnyikovval (25-5, 18 KO) csap össze egy 10 menetes váltósúlyú mérkőzésen a Las Vegas-i Thomas and Mack Centerben. Lehet, hogy a fiatalabb bokszrajongóknak nem ugrik be elsőre, ki is ez az orosz bunyós, ám talán nekik is elmond valamit a ringháború – mert az lesz, ebben mindenki biztos lehet – különlegességéről, hogy a szervezők szerint ennek az összecsapásnak már 10-12 évvel ezelőtt is létjogosultsága lett volna, ám a felek sosem jöttek össze a szorítóban. A 42 éves, csak Szibériai Rockynak becézett orosz a kisváltósúly és a váltósúly egyik, ha nem a legnagyobb ütője volt, és a 2016-ban vívott utolsó meccse után most tér vissza a ringbe, hogy rendezze a számlát Pacquiaóval.

Ruszlan Provodnyikov már javában készül a nagy visszatérésre (Fotó: Getty Images North America/Joshua Blanchard)

Ruszlan Provodnyikov statisztikája