Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon

manny pacquiaolas vegasruslan provodnyikovváltósúlymeccsprofi boksz

Legendák ringháborúja – Pacquiao igencsak meglepő ellenfelet kapott

A korábban nyolc súlycsoportban is csúcsra ért filippínó bokszlegenda tavalyi visszatérését követően áprilisban végre újra ringbe lép. Manny Pacquiao ugyan nem a leendő ellenfeléről álmodott, de a profi ökölvívás szerelmesei pontosan tudják, az orosz Ruszlan Provodnyikov ellen már tíz évvel ezelőtt is mindenki látni akarta bunyózni a Fülöp-szigetek hősét. A sokak által várt ringcsata – jobb későn, mint soha alapon – április 28-án végre összejön, mégpedig a bunyó Mekkájában, Las Vegasban.

Molnár László
2026. 02. 18. 11:07
Pacquiao most végre szembekerül az orosz Provodnyikovval
Pacquiao most végre szembekerül az orosz Provodnyikovval Forrás: usatoday.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A profi ökölvívás történetének egyik legnagyobb alakja tavaly július 20-án 46 évesen tért vissza a ringbe, és nem járt messze attól, hogy négy év kihagyást követően azonnal világbajnok legyen. Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) többségi döntés után – az egyik bíró a címvédő sikerére szavazott (115-113), míg a másik kettő döntetlenre adta (114-114) a meccset – ugyan nem tudta elhódítani Las Vegasban a WBC váltósúlyú vb-címét, de remekül helytállt a 16 évvel fiatalabb Mario Barrios (29-2-2, 19 KO) ellen. A filippínó legenda teljesítményét látva senki sem csodálkozott azon, hogy folytatni akarja a karrierjét, és bizony sokáig úgy volt, hogy a 2015. május 2-án rendezett első meccsük után 2026-ban újra összecsapna a veretlenül visszavonult amerikai Floyd Mayweatherrel (50-0, 27 KO). A nagy visszavágóból egyelőre semmi sem lesz, ám a Pacman becenévre hallgató fülöp-szigeteki bunyós egy, a rajongók által régóta várt csatával tér vissza a ringbe.

Pacquiao 46 évesen és 241 naposan is pazar teljesítményre volt képes a ringben a WBC váltósúlyú világbajnoka, Barrois ellen
Pacquiao 46 évesen és 241 naposan is pazar teljesítményre volt képes a ringben a WBC váltósúlyú világbajnoka, Barrois ellen (Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun)

Manny Pacquiao ellenfele 2016 után tér vissza, hogy örökre rendezzék kettejük ellentétét

A Ring Magazin szerda kora reggel jelentette be, hogy miután meghiúsult Pacquiao mindkét terve, miszerint Mayweather, illetve a WBA váltósúlyú világbajnokával, Rolly Romeróval (17-2, 13 KO) a meccse, a lassan 47 éves filippínó klasszis április 18-án Ruszlan Provodnyikovval (25-5, 18 KO) csap össze egy 10 menetes váltósúlyú mérkőzésen a Las Vegas-i Thomas and Mack Centerben. Lehet, hogy a fiatalabb bokszrajongóknak nem ugrik be elsőre, ki is ez az orosz bunyós, ám talán nekik is elmond valamit a ringháború – mert az lesz, ebben mindenki biztos lehet – különlegességéről, hogy a szervezők szerint ennek az összecsapásnak már 10-12 évvel ezelőtt is létjogosultsága lett volna, ám a felek sosem jöttek össze a szorítóban. A 42 éves, csak Szibériai Rockynak becézett orosz a kisváltósúly és a váltósúly egyik, ha nem a legnagyobb ütője volt, és a 2016-ban vívott utolsó meccse után most tér vissza a ringbe, hogy rendezze a számlát Pacquiaóval.

Ruslan Provodnyikov már javában készül a nagy visszatérésre
Ruszlan Provodnyikov már javában készül a nagy visszatérésre (Fotó: Getty Images North America/Joshua Blanchard)

Ruszlan Provodnyikov statisztikája

  • amatőrben 150 meccs, 130 győzelem
  • profik között 30 meccs, 25 győzelem (18 KO), 5 vereség
  • sosem ütötték ki
  • WBO kisváltósúlyú világbajnok (2013-14)
  • az Év mérkőzését vívta Timothy Bradley ellen (2013)

Provodnyikov korábban egy interjújában elmondta, hogy gyerekként utcai verekedésekben vett részt, ezért apja tízéves korában elvitte egy bokszedzőhöz bokszolni. Ott ragadt, és a világ egyik legkeményebb ökölvívója vált belőle. A fent említett Timothy Bradley a váltósúlyú vb-címmeccsen többek között agyrázkódást szenvedett az orosz elleni, rettentően szoros pontozással megnyert meccsen az ütéseitől, és kijelentette, hogy keményebbeket üt, mint Pacquiao. Hogy honnan nyerte ezt a borzalmas ütőerőt, nem tudni, de szívesen eszik nyers húst – például nyers jávorszarvasmájat és nyers halat –, és azt állította, hogy hisz abban, hogy a húsevés erősíti.

A szervező hiszi, hogy a kilenc év után visszatérő orosz ellophatja a show-t

A nagyon régóta várt összecsapást még kedden, késő este jelentették be az esemény szervezői, az Indistry Media és az Arthur Pelullo’s Banner Promotions. Utóbbi névadó tulajdonosa úgy véli, Pacquiaónak és Provodnyikovnak korábban kellett volna találkozniuk egymással a karrierjük során, és kár, hogy ez nem történt meg hamarabb, de most legalább megkapják a boksz szerelmesei ezt a nagy meccset is.

Provodnyikov szinte a ringből is kipofozta Alvaradót a WBO kisváltósúlyú vb-címmeccsen 2013-ban
Provodnyikov szinte a ringből is kipofozta Alvaradót a WBO kisváltósúlyú vb-címmeccsen 2013-ban (Fotó: Getty Images North America/Doug Pensinger)

– Manny és Ruszlan is generációjuk legizgalmasabb, legrajongóbb és legnagyobb ütőerejű, látványosan küzdő harcosai közé tartoznak. Soha nem hátráltak meg, és egy tapodtat sem engedtek az ellenfeleiknek. 

Manny a Barrios elleni utolsó küzdelmében megmutatta, hogy kora ellenére még mindig világszínvonalú harcos. Személy szerint úgy gondoltam, hogy megnyerte a küzdelmet, a szememben ő a WBC váltósúlyú bajnoka.

Ami Ruszlant illeti, mindig is Pacquiaót vagy Mayweathert akarta a ringben ellenfélként, és most itt a lehetőség. Biztos vagyok benne, hogy Ruszlan ellopja a show-t, és felnő a feladathoz – jelentette ki Arthur Pelullo.

A Pacquiao–Barrios összecsapás összefoglalója:


 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.