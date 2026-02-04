Meglepetés történt: már nem a húsleves a legjobb magyar étel

Az első helyezett: Csabai kolbász, a fűszeres büszkeség

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a lista első helyére a Csabai kolbász került. Ez a karakteres, paprikás, sertéshúsból készült kolbász igazi hungarikum, amelynek hírneve messze túlnőtt Békéscsaba határain. A TasteAtlas értékelése szerint a csabai kolbász tökéletesen testesíti meg a magyar konyha lényegét: markáns ízek, minőségi alapanyagok és hagyományos készítési mód.

Második helyen a Szegedi szalámi

A dobogó második fokára a Szegedi szalámi állhatott fel. A nemespenésszel borított, hosszan érlelt szalámi évtizedek óta a magyar gasztronómia egyik legismertebb exportcikke. Nem véletlen, hogy a TasteAtlas is kiemelte: a szegedi szalámi elegáns, mégis karakteres ízvilága a nemzetközi közönséget is leveszi a lábáról.

Meglepő harmadik: a bundás kenyér

A lista talán legnagyobb meglepetése a bundás kenyér harmadik helyezése. Ez az egyszerű, olcsó és gyorsan elkészíthető étel sokak számára inkább hétköznapi reggeli vagy vacsora, mintsem gasztrokülönlegesség. Éppen ez a varázsa: a tojásba forgatott, ropogósra sütött kenyér a magyar otthonok egyik alappillére. A TasteAtlas szerint a bundás kenyér tökéletes példája annak, hogyan válhat egy szerény fogás nemzeti kedvenccé.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette)