Meglepetés történt: már nem a húsleves a legjobb magyar étel

Újra közzétették a toplistát, amelyből kiderül, hogy melyek azok az ételeink, amiket a legfinomabbnak tartanak.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 02. 04. 10:00
Újra közzétették a toplistát, amelyből kiderül, hogy melyek azok az ételeink, amiket a legfinomabbnak tartanak - olvasható a Mindmegette cikkében.

A harmadik legjobb magyar étel most igazán meglepő!

A gasztronómia nemzetközi térképén egyre markánsabban rajzolódik ki Magyarország helye, és ezt most a TasteAtlas friss rangsora is megerősíti. A világszerte ismert gasztroportál közzétette, melyeket tartja a legjobb magyar ételeknek – az eredmény pedig egyszerre szívmelengető és kissé meglepő. A lista élén ikonikus húsos finomságok állnak, de akad köztük egy olyan klasszikus is, amelyet szinte minden magyar a gyerekkorából ismer.

Az első helyezett: Csabai kolbász, a fűszeres büszkeség

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a lista első helyére a Csabai kolbász került. Ez a karakteres, paprikás, sertéshúsból készült kolbász igazi hungarikum, amelynek hírneve messze túlnőtt Békéscsaba határain. A TasteAtlas értékelése szerint a csabai kolbász tökéletesen testesíti meg a magyar konyha lényegét: markáns ízek, minőségi alapanyagok és hagyományos készítési mód.

Második helyen a Szegedi szalámi

A dobogó második fokára a Szegedi szalámi állhatott fel. A nemespenésszel borított, hosszan érlelt szalámi évtizedek óta a magyar gasztronómia egyik legismertebb exportcikke. Nem véletlen, hogy a TasteAtlas is kiemelte: a szegedi szalámi elegáns, mégis karakteres ízvilága a nemzetközi közönséget is leveszi a lábáról.

Meglepő harmadik: a bundás kenyér

A lista talán legnagyobb meglepetése a bundás kenyér harmadik helyezése. Ez az egyszerű, olcsó és gyorsan elkészíthető étel sokak számára inkább hétköznapi reggeli vagy vacsora, mintsem gasztrokülönlegesség. Éppen ez a varázsa: a tojásba forgatott, ropogósra sütött kenyér a magyar otthonok egyik alappillére. A TasteAtlas szerint a bundás kenyér tökéletes példája annak, hogyan válhat egy szerény fogás nemzeti kedvenccé.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette)

 

