Vége megtudhatjuk a ropogós sült hagyma titkát

Általában boltban vásároljuk meg, pedig egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnánk. Csupán néhány dologra kell figyelni. Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes sült hagyma - olvasható a Mindmegette cikkében.

A ropogósra pirított vöröshagyma valami egészen különleges plusz a gasztronómiában: nem csak egy falatnyi öröm, amit önállóan is elcsipegethetünk, de egy olyan extra, amely bármely fogást az egekig emel. A siker azonban nem csupán a megfelelő alapanyagban, a trükkös technikában is rejlik. Eláruljuk mi az a néhány kicsi trükk, ami mellett tényleg ropogós lesz a sült hagyma.