Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

mindmegettesült hagymahagymavöröshagyma

Vége megtudhatjuk a ropogós sült hagyma titkát

Általában boltban vásároljuk meg, pedig egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnánk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Általában boltban vásároljuk meg, pedig egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnánk. Csupán néhány dologra kell figyelni. Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes sült hagyma - olvasható a Mindmegette cikkében.

A ropogósra pirított vöröshagyma valami egészen különleges plusz a gasztronómiában: nem csak egy falatnyi öröm, amit önállóan is elcsipegethetünk, de egy olyan extra, amely bármely fogást az egekig emel. A siker azonban  nem csupán a megfelelő alapanyagban, a trükkös technikában is rejlik. Eláruljuk mi az a néhány kicsi trükk, ami mellett tényleg ropogós lesz a sült hagyma.

Milyen hagymából készül a ropogós sült hagyma?

A klasszikus sárga vagy vöröshagyma az ideális választás erre a célra. Ezeknek a fajtáknak az íze és textúrája adja a legjobb alapot. Válasszunk marokba illő, vagyis termetes, gömbölyű, egészséges példányokat. Csakis a friss, üde, könnyeket csalogató hagyma lesz a jó hagyma ehhez a speciális fogáshoz.

Itt számít a méret

A hagymát szeleteljük vékony csíkokra, de ennél fontosabb, hogy egyenletesek, egyméretűek legyenek a hagymacsíkok. Ez kulcsfontosságú, mert a különböző vastagságú csíkok eltérő idő alatt pirulnak meg. Ha valamelyik vékonyabb vagy kisebb, az odakaphat, miközben a nagyobb testvérei még nem tudtak ropogóssá pirulni.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: SHUTTERSTOCK)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu