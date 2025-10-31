Milyen gyakran és hogyan tisztítsuk a fésűnket?

Már az ókorban is használtak fésűket és keféket, amelyek gyakran elefántcsontból vagy fából, vésett mintákkal készültek. A 18–19. században a megjelentek a vaddisznósörtés kefék, majd a 20. században a műanyag és szintetikus kefék váltak széles körben elérhetővé. A megfelelő eszköz kiválasztása a haj típusától, hosszától és a kívánt stílustól függ, de emellett fontos a fésű tisztítása is, hogy a haj és a fejbőr egészséges maradjon.
Hajkefe- és fésűtípusok – a megfelelő eszköz kiválasztása
Hajkefék típusai
- Vaddisznósörtés kefék: kíméletesek a hajhoz, a természetes zsírt egyenletesen oszlatják el a hajszálakon, ezzel fényessé téve azt.
- Műanyag vagy szintetikus sörtés kefék: strapabírók, könnyen tisztíthatók, mindennapos hajformázáshoz hatékonyak.
- Kerek kefék: hőformázáshoz, például hajszárítóval történő göndörítéshez vagy volumennöveléshez alkalmasak.
- Paddel típusú (lapos) kefék: nagy felületük révén hosszú haj kiegyenesítésére és simítására tökéletesek.
Fésűk típusai
- Fafésűk: kíméletesek a hajhoz, természetes hatást biztosítanak.
- Csont- vagy elefántcsont fésűk: tartósak, sima felületük révén könnyen csúsznak a hajon, csökkentve a töredezést.
- Műanyag fésűk: olcsóbbak, de hajlamosak az elektrosztatikus töltődésre.
- Fém fésűk: hajformázáshoz, például göndörítéshez ideálisak.
- Fogtávolság szerinti fésűk: ritka fogazatú fésű a nedves haj kifésüléséhez, sűrű fogazatú a precíz stílushoz.
- Speciális hajformázó fésűk: pontos stílus kialakításához, fodrászati technikákhoz.
Miért fontos a hajkefe és a fésű tisztítása?
A hajkefe és fésű rendszeres tisztítása hozzájárul a haj és a fejbőr egészségéhez. A szennyeződések ráadásul nemcsak visszajuthatnak a hajba, de a kefe és fésű élettartamát is csökkentik. A megfelelő tisztítás tehát:
- megakadályozza a haj zsírosodását,
- csökkenti a korpásodás kockázatát,
- hosszú távon fényessé és simává teszi a hajat,
- meghosszabbítja a hajkefe és a fésű élettartamát.
Hajkefe és fésű tisztítása – lépésről lépésre
1. Haj eltávolítása
Kezdetnek távolítsuk el a hajszálakat a sörtékből vagy a fogak közül! Ehhez használhatunk fogpiszkálót, hegyes fésűt vagy speciális hajkefetisztítót is.