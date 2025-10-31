Milyen gyakran és hogyan tisztítsuk a fésűnket?

Rendkívüli

A koszos fésű vagy hajkefe hajszálakat, elhalt hámsejteket és hajápoló termékek maradványait gyűjtheti össze, amelyek visszakerülve a hajba zsírosodást, irritációt vagy korpásodást okozhatnak. A fésű tisztítása ezért kulcsfontosságú az egészséges haj és fejbőr megőrzéséhez. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan tarthatja eszközeit könnyedén tisztán.

Bogos Zsuzsanna
2025. 10. 31. 5:56
fa fésű, hajápolás, fésű tisztítása
Fotó: Beyzanur K. Forrás: Pexels
Már az ókorban is használtak fésűket és keféket, amelyek gyakran elefántcsontból vagy fából, vésett mintákkal készültek. A 18–19. században a megjelentek a vaddisznósörtés kefék, majd a 20. században a műanyag és szintetikus kefék váltak széles körben elérhetővé. A megfelelő eszköz kiválasztása a haj típusától, hosszától és a kívánt stílustól függ, de emellett fontos a fésű tisztítása is, hogy a haj és a fejbőr egészséges maradjon.

a fésű tisztítása elengedhetetlen az egészséges hajhoz
(kép: bangkokhairclinic.co.th)

Hajkefe- és fésűtípusok – a megfelelő eszköz kiválasztása


Hajkefék típusai

  • Vaddisznósörtés kefék: kíméletesek a hajhoz, a természetes zsírt egyenletesen oszlatják el a hajszálakon, ezzel fényessé téve azt.
  • Műanyag vagy szintetikus sörtés kefék: strapabírók, könnyen tisztíthatók, mindennapos hajformázáshoz hatékonyak.
  • Kerek kefék: hőformázáshoz, például hajszárítóval történő göndörítéshez vagy volumennöveléshez alkalmasak.
  • Paddel típusú (lapos) kefék: nagy felületük révén hosszú haj kiegyenesítésére és simítására tökéletesek.
     

Fésűk típusai

  • Fafésűk: kíméletesek a hajhoz, természetes hatást biztosítanak.
  • Csont- vagy elefántcsont fésűk: tartósak, sima felületük révén könnyen csúsznak a hajon, csökkentve a töredezést.
  • Műanyag fésűk: olcsóbbak, de hajlamosak az elektrosztatikus töltődésre.
  • Fém fésűk: hajformázáshoz, például göndörítéshez ideálisak.
  • Fogtávolság szerinti fésűk: ritka fogazatú fésű a nedves haj kifésüléséhez, sűrű fogazatú a precíz stílushoz.
  • Speciális hajformázó fésűk: pontos stílus kialakításához, fodrászati technikákhoz.
     

Miért fontos a hajkefe és a fésű tisztítása?

A hajkefe és fésű rendszeres tisztítása hozzájárul a haj és a fejbőr egészségéhez. A szennyeződések ráadásul nemcsak visszajuthatnak a hajba, de a kefe és fésű élettartamát is csökkentik. A megfelelő tisztítás tehát:

  • megakadályozza a haj zsírosodását,
  • csökkenti a korpásodás kockázatát,
  • hosszú távon fényessé és simává teszi a hajat,
  • meghosszabbítja a hajkefe és a fésű élettartamát.


Hajkefe és fésű tisztítása – lépésről lépésre

1. Haj eltávolítása

Kezdetnek távolítsuk el a hajszálakat a sörtékből vagy a fogak közül! Ehhez használhatunk fogpiszkálót, hegyes fésűt vagy speciális hajkefetisztítót is. 

2. Áztatás és tisztítás

A műanyag kefék/fésűk áztathatók. Meleg, szappanos vízben állva hagyva fellazulnak a zsír- és termékmaradványok. A fa- vagy természetes sörtéjű kefék/fésűk esetén kerülni kell a teljes áztatást. Nedvesítsünk meg egy puha ruhát vagy fogkefét szappanos vízzel, majd óvatosan tisztítsuk meg a sörtéket vagy fogakat!
 

Fésű tisztítása egy egyszerű segítőeszközzel (Fotó: realsimple.com)


3. Részletes tisztítás

Segítségül hívhatunk egy régi fogkefét a sörték vagy fogak közötti területek áttisztítására.  Különösen figyeljünk a sörték/fogak tövére, ahol zsírok és szennyeződések halmozódhatnak fel.

4. Öblítés és szárítás

A tisztítás után öblítsük le hideg vízzel a szappanmaradványt. Ezután a fésűt vagy kefét tegyük egy tiszta törölközőre, sörtékkel vagy fogakkal lefelé fordítva, és hagyjuk, hogy megszáradjon. 


Extra tippek a hatékony tisztításhoz


Makacs szennyeződésekhez használhatunk további segítőket is.

  • Két evőkanál szódabikarbónát keverjünk el két deciliter meleg vízben. Fél óráig áztassuk benne a kefét vagy fésűt, majd öblítsük le. 
  • Ecetes vagy alkoholos oldattal csak ritkán, óvatosan fertőtleníthetünk, de ez segíthet a baktériumok teljes eltávolításában.
  • Töltsünk meg egy tálat meleg vízzel, adjunk hozzá néhány csepp enyhe sampont, és áztassuk benne a kefét három-öt percig. Ha a kefe puha párnával rendelkezik, csak a sörtéket áztassuk, hogy elkerüljük a párna károsodását.
  • A citromlé enyhe savassága miatt hatékonyan távolítja el a koszt.

 

Milyen gyakran tisztítsuk a hajkefét?

szakértők heti egyszeri tisztítást javasolnak, különösen, ha hajformázó termékeket használunk, zsíros a hajunk, vagy gyakran fésülködünk. Ha ezek nem jellemzők ránk, elegendő lehet havonta egyszer is.

 

Mikor érdemes cserélni a hajkefét vagy fésűt?

A rendszeres hajápolás részeként tehát kiemelten fontos a fésű, illetve a hajkefe tisztítása. De még emellett is eljön az idő, amikor a kefét vagy fésűt le kell cserélnünk. Ha a sörték vagy fogak elhasználódtak, az eszköz megrepedt vagy kellemetlen szagot áraszt, itt az ideje egy új darabnak. 

 

