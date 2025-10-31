Milyen gyakran és hogyan tisztítsuk a fésűnket?

Már az ókorban is használtak fésűket és keféket, amelyek gyakran elefántcsontból vagy fából, vésett mintákkal készültek. A 18–19. században a megjelentek a vaddisznósörtés kefék, majd a 20. században a műanyag és szintetikus kefék váltak széles körben elérhetővé. A megfelelő eszköz kiválasztása a haj típusától, hosszától és a kívánt stílustól függ, de emellett fontos a fésű tisztítása is, hogy a haj és a fejbőr egészséges maradjon.

(kép: bangkokhairclinic.co.th)

Hajkefe- és fésűtípusok – a megfelelő eszköz kiválasztása



Hajkefék típusai

Vaddisznósörtés kefék: kíméletesek a hajhoz, a természetes zsírt egyenletesen oszlatják el a hajszálakon, ezzel fényessé téve azt.

Műanyag vagy szintetikus sörtés kefék: strapabírók, könnyen tisztíthatók, mindennapos hajformázáshoz hatékonyak.

Kerek kefék: hőformázáshoz, például hajszárítóval történő göndörítéshez vagy volumennöveléshez alkalmasak.

Paddel típusú (lapos) kefék: nagy felületük révén hosszú haj kiegyenesítésére és simítására tökéletesek.



Fésűk típusai

Fafésűk: kíméletesek a hajhoz, természetes hatást biztosítanak.

Csont- vagy elefántcsont fésűk: tartósak, sima felületük révén könnyen csúsznak a hajon, csökkentve a töredezést.

Műanyag fésűk: olcsóbbak, de hajlamosak az elektrosztatikus töltődésre.

Fém fésűk: hajformázáshoz, például göndörítéshez ideálisak.

Fogtávolság szerinti fésűk: ritka fogazatú fésű a nedves haj kifésüléséhez, sűrű fogazatú a precíz stílushoz.

Speciális hajformázó fésűk: pontos stílus kialakításához, fodrászati technikákhoz.



Miért fontos a hajkefe és a fésű tisztítása?

A hajkefe és fésű rendszeres tisztítása hozzájárul a haj és a fejbőr egészségéhez. A szennyeződések ráadásul nemcsak visszajuthatnak a hajba, de a kefe és fésű élettartamát is csökkentik. A megfelelő tisztítás tehát:

megakadályozza a haj zsírosodását,

csökkenti a korpásodás kockázatát,

hosszú távon fényessé és simává teszi a hajat,

meghosszabbítja a hajkefe és a fésű élettartamát.



Hajkefe és fésű tisztítása – lépésről lépésre

1. Haj eltávolítása

Kezdetnek távolítsuk el a hajszálakat a sörtékből vagy a fogak közül! Ehhez használhatunk fogpiszkálót, hegyes fésűt vagy speciális hajkefetisztítót is.