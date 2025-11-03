kruppgyerekorvoslégútipanasznappali

A kisgyerekes szülők réme ez a betegség

A jellegzetes, ugató köhögéssel és nehézlégzéssel járó felső légúti megbetegedés, a krupp nagyon megrémítheti a szülőket. Egy-egy roham akár életveszélyes állapotba is torkollhat, amikor szükség lehet mentőre és azonnali orvosi segítségre is.

Takács Eszter
2025. 11. 03. 5:54
Fotó: Pexels
A krupp (laryngitis subglottica) a gége alatti terület nyálkahártyájának gyulladás következtében létrejövő duzzanata, ez okozza a panaszt – mondta a Magyar Nemzetnek Gács Éva, a Heim Pál Gyerekkórház Belgyógyászati Osztályának gyermekpulmonológus főorvosa. Ennek a duzzanatnak a fokozódása következtében akár fulladozás, fulladás is létrejöhet. A laryngitis suglottica - az egyszerűség kedvéért krupp - a statisztikák szerint a kisgyermekkori felső légúti vírusinfekciók mintegy három százalékában alakul ki. Elsősorban a parainfluenza vírus az okozója, de számtalan más vírus is okozhatja.

Éjjel gyakoribb a roham

A kruppos roham rendszerint éjszaka jelentkezik, sokszor váratlanul – mondta lapunknak Altorjai Péter sürgősségi gyermekorvos. A szülők ilyenkor ijedten veszik észre, hogy a gyermek hirtelen ugató jellegű köhögést, súlyosabb esetben nehézlégzést produkál. Általában megelőzi egy-két napos „bevezető szakasz”: enyhe nátha, majd rekedtség, kissé fátyolos hang. A roham alatt a gyermek hangja kifejezetten rekedt, légvétele nehézkes lehet, és belégzéskor jellegzetes sípoló, hörgő hang is gyakran hallható. A sürgősségin pont- (score) rendszereket is használunk, amelyek segítenek a betegség súlyosságának meghatározásában, a megfelelő kezelés megválasztásában és a betegség várható lefolyásának megítélésében.

A gyermek nyugalma a legfontosabb

A roham alatt az a legfontosabb, hogy biztosítsák a szülők a gyerek nyugalmát, mert a sírás és az izgalom csak fokozza a légzési nehezítettséget. Fontos, hogy nyugodt környezetet teremtsünk és biztosítsuk számára kényelmes testhelyzetet, próbáljuk megnyugtatni - tanácsolta Altorjai Péter.

Segíthet az azonnali hideg levegő

Roham esetén enyhítheti a panaszokat a hűvös, nedves levegő. Hidegebb hőmérsékletkor akár az is megoldás lehet, ha jól felöltöztetve kimegyünk több percre a hidegre. Ha ez valamiért nem lehetséges, a fürdőszobában hideg vízzel megengedett zuhany is segíthet párás, hűvös levegőt előállítani. A modern otthoni párásítók szintén hasznosak lehetnek, de fontos a rendszeres tisztításuk – figyelmeztet a gyermekorvos-, mert a nem megfelelően karbantartott eszköz hosszútávon légúti betegségek forrása is lehet. Ha az inhalátorban sóoldat van, az kíméletesen párásít, miközben a gyermek figyelmét mesével vagy játékkal el lehet terelni.

Van, amikor már orvosi segítség kell

A kórházban is ugyanaz a cél: a nyugalom és a megfelelő légkör biztosítása. Igyekszünk bármilyen elérhető módon megnyerni a kisgyermeket – szüleik kezében, ölében vizsgáljuk és látjuk el őket, amíg ezt állapotuk megengedi, de 

nem véletlenül van minden vizsgálóban szappanbuborék-fújó

és persze a szülő telefonjáról szóló gyermekdal, vagy vetített gyerek rajzfilm is rengeteget segíthet – mondta Altorjai Péter.

– Hidegpárásítást minden esetben alkalmazunk, és szükség esetén gyógyszeres kezelést is indítunk. A leggyakrabban szteroidot használunk, ami csökkenti a gyulladást, a légúti duzzanatot is így enyhíti a tüneteket. Korábban ez kúp formájában történt, 

ma már többnyire szájon át, szirup formájában adjuk a készítményt. 

A hatás 20-30 percen belül már többnyire érezhető, sokszor ez önmagában is elég ahhoz, hogy elkerüljük a bennfekvést. Természetesen, ha láz is jelentkezik, annak megfelelő csillapítása is szükséges. Súlyosabb esetben porlasztott gyógyszer és oxigén adása is szükségessé válhat a sürgősségi osztályon – mondta a gyermekorvos.

Vészjelek, amikor mentőt kell hívni

Ha a gyermek nyugalomban is nehezen veszi a levegőt, sírástól függetlenül is sípoló hang hallható belégzéskor, vagy a mellkasán, bordái között, esetleg a nyaka tövénél behúzódásokat látunk, az már súlyos állapot jele – figyelmeztet Altorjai Péter. Ugyanígy, ha a gyermek sápadt, elkékül, nagyon nyugtalan, izgatott, vagy épp ellenkezőleg: bágyadt, aluszékony, nem reagál jól, esetleg nem tudja lenyelni a nyálát, azonnal mentőt kell hívni - utóbbi megléte más, részben hasonló általános tünetekkel járó veszélyes kórképekre utalhat.

Ne essen pánikba a szülő!

A kruppos rohamra való hajlam általában 6–7 éves korra eltűnik, de addig többször is visszatérhet. Azoknál a gyerekeknél, akiknél már egyszer előfordult, nagyobb az esély, hogy ismét jelentkezik. Ezért fontos, hogy a szülők pontosan tudják, mikor - mit kell tenni, és ne essenek pánikba – mondta a gyermekorvos. Ha a családban voltak „kruppos” közeli rokonok, az ismétlődés kockázata háromszor-négyszer nagyobb – tette hozzá Gács Éva, gyermekpulmonológus főorvos. A hat hónap alatti csecsemők „kruppos” tünetei pedig különös figyelmet érdemelnek: itt veleszületett szűkület, érfejlődési rendellenesség állhat a háttérben – hívta fel a figyelmet Gács Éva.

Nem tanácsos a lakást túlfűteni

Teljes megelőzés nincsen, de a légutakat irritáló tényezők – például a dohányfüst, a túl meleg szobalevegő kerülése, az általános higiénés szabályok betartása sokat segíthet, illetve egyes - pl. influenza elleni - oltások által kialakított védelemre is érdemes támaszkodni – javasolta Altorjai Péter. A 23 fok feletti hőmérséklet egyébként már önmagában is megnehezíti a légutak gyógyulását. És még egy tanács: ne féljünk az orrszívástól! A tisztán tartott orrjáratok, a sóoldatos párásítás és az orrnyálkahártya védelme alapvető a gyógyulásban minden életkorban, de különösen a fiatal csecsemőknél - akik szájon keresztül még nem tudnak levegőt venni - kiemelt fontosságú.

Néha felnőtteknél is kialakulhat a betegség

Sokkal ritkábban, de előfordulhat a krupp idősebb akár felnőtt korban is, ilyenkor inkább a gége-légcsőgyulladás részét képezi az ugató jellegű

köhögés, ritkán társul hozzá a típusos, húzó belégzés – mondta a főorvos.

 

