A kisgyerekes szülők réme ez a betegség

A krupp (laryngitis subglottica) a gége alatti terület nyálkahártyájának gyulladás következtében létrejövő duzzanata, ez okozza a panaszt – mondta a Magyar Nemzetnek Gács Éva, a Heim Pál Gyerekkórház Belgyógyászati Osztályának gyermekpulmonológus főorvosa. Ennek a duzzanatnak a fokozódása következtében akár fulladozás, fulladás is létrejöhet. A laryngitis suglottica - az egyszerűség kedvéért krupp - a statisztikák szerint a kisgyermekkori felső légúti vírusinfekciók mintegy három százalékában alakul ki. Elsősorban a parainfluenza vírus az okozója, de számtalan más vírus is okozhatja.

Éjjel gyakoribb a roham

A kruppos roham rendszerint éjszaka jelentkezik, sokszor váratlanul – mondta lapunknak Altorjai Péter sürgősségi gyermekorvos. A szülők ilyenkor ijedten veszik észre, hogy a gyermek hirtelen ugató jellegű köhögést, súlyosabb esetben nehézlégzést produkál. Általában megelőzi egy-két napos „bevezető szakasz”: enyhe nátha, majd rekedtség, kissé fátyolos hang. A roham alatt a gyermek hangja kifejezetten rekedt, légvétele nehézkes lehet, és belégzéskor jellegzetes sípoló, hörgő hang is gyakran hallható. A sürgősségin pont- (score) rendszereket is használunk, amelyek segítenek a betegség súlyosságának meghatározásában, a megfelelő kezelés megválasztásában és a betegség várható lefolyásának megítélésében.

A gyermek nyugalma a legfontosabb

A roham alatt az a legfontosabb, hogy biztosítsák a szülők a gyerek nyugalmát, mert a sírás és az izgalom csak fokozza a légzési nehezítettséget. Fontos, hogy nyugodt környezetet teremtsünk és biztosítsuk számára kényelmes testhelyzetet, próbáljuk megnyugtatni - tanácsolta Altorjai Péter.

Segíthet az azonnali hideg levegő

Roham esetén enyhítheti a panaszokat a hűvös, nedves levegő. Hidegebb hőmérsékletkor akár az is megoldás lehet, ha jól felöltöztetve kimegyünk több percre a hidegre. Ha ez valamiért nem lehetséges, a fürdőszobában hideg vízzel megengedett zuhany is segíthet párás, hűvös levegőt előállítani. A modern otthoni párásítók szintén hasznosak lehetnek, de fontos a rendszeres tisztításuk – figyelmeztet a gyermekorvos-, mert a nem megfelelően karbantartott eszköz hosszútávon légúti betegségek forrása is lehet. Ha az inhalátorban sóoldat van, az kíméletesen párásít, miközben a gyermek figyelmét mesével vagy játékkal el lehet terelni.