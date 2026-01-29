problémasemmelweis egyetemorvoshoz fordulnifájdalomprofesszornappaliorvos

Isiász, lumbágó, derékfájás – ez az a pont, amikor csak az orvos segíthet

A derékfájás az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget.

Munkatársunktól
2026. 01. 29. 5:15
Illusztráció Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és/vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik – ezt télen hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalhatják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt háziorvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni – mondta el a Semmelweis Egyetem oldalán Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának igazgatója.

A derékfájást hétköznapi használatban isiásznak, lumbágónak is nevezik, és népbetegségnek számít. A professzor azt mondta, az egészségbiztosító adatai szerint a derékfájás az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni – magyarázta Nagy György.

Ahogyan a szakember fogalmazott, 

Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget.

Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni, ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például, nehéz tárgy mozgatása után. Az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és magától elmúlik – mondta a professzor.

A szakember felhívta a figyelmet: 

Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka, a porckorongsérv. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal.

A porckorongsérv hátterében is állhat hirtelen megerőltetés, és amennyiben ez a probléma, akkor műtétre is szükség lehet, de ennek megítélése ideggyógyász, idegsebész, reumatológus közös hatáskörébe tartozik, és a döntést MR-vizsgálat előzheti meg – hangsúlyozta a klinikaigazgató.

Nagy György professzor arra is felhívta a figyelmet, „előfordulhat az is, hogy nagyobb terhelésre valamelyik csigolya megroppan, nemcsak a lumbális, vagyis deréktáji, hanem a gerinc bármely szakaszán. Ez intenzív fájdalommal jár, és pihenésre sem feltétlenül enyhül. Ilyenkor szakellátásra, akár kórházi kezelésre is szükség lehet. Azért is fontos ilyenkor a szakorvosi vizsgálat, mert a csigolyaösszeroppanás hátterében csontritkulás, de számos más betegség is állhat.”

Nagy György professzor a derékfájdalmaknak egy olyan változatára is figyelmeztetett, ami nem köthető hirtelen nagy fizikai igénybevételhez. Ez inkább fokozatosan alakul ki, ébredés után deréktáji merevséggel. Az ilyen derékfájás nem kisugárzó jellegű, ellenben együtt járhat különféle kórképekkel: pikkelysömörrel, gyulladásos bélbetegséggel, különböző szemészeti, perifériás ízületi vagy íngyulladással. Ezek az úgynevezett spondilartritiszek többnyire fiatal felnőtt férfiaknál fordulnak elő, gyakran mutatnak családi halmozódást, és mivel az érintettek jellemzően sokáig nem mennek orvoshoz, sajnos nem ritkán tartós mozgáskorlátozottsághoz vezet.

A professzor azt tanácsolja, feltétlenül forduljon a háziorvosához, akinek nemcsak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka. 

Abban az esetben pedig, ha hirtelen lép fel és extrém erős a fájdalom, az illető nem tudja mozgatni valamelyik végtagját, izomerő csökkenést észlel, nem képes megfelelően tartani a székletét, vizeletét, zsibbad a gáttájéka vagy a lába, mielőbb keresse fel a legközelebbi sürgősségi ellátóhelyet.  

Az említettek mellett a derékfájdalom hátterében lelki tényezők is állhatnak, ilyenkor a pszichoszomatikus okok feltárása és kezelése segít a legtöbbet a betegen – mutatott rá a professzor.

Nem kell mindig gyógyszer

A derékfájásra nem feltétlenül a fájdalomcsillapítók és a különféle gyulladáscsökkentők jelentik a megoldást. Krónikus deréktáji fájdalom esetén a rendszeres gyógytorna a leghatékonyabb kezelési mód. Magyarországon kiemelkedő hagyománya van a fizioterápiának, ezen belül a balneoterápiának, de a különböző elektromos vagy ultrahangkezelések is nagyon sokat segíthetnek a derékfájós betegeknek. Aki viszont a gyógyszereket részesíti előnyben, annak fontos elolvasni a betegtájékoztatót.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Gyurcsány bizalmi emberének szavai lavinát indíthatnak el Magyar Péter ellen

Csépányi Balázs avatarja

Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu