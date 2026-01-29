Isiász, lumbágó, derékfájás – ez az a pont, amikor csak az orvos segíthet

A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és/vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik – ezt télen hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalhatják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt háziorvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni – mondta el a Semmelweis Egyetem oldalán Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának igazgatója.

A derékfájást hétköznapi használatban isiásznak, lumbágónak is nevezik, és népbetegségnek számít. A professzor azt mondta, az egészségbiztosító adatai szerint a derékfájás az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni – magyarázta Nagy György.

Ahogyan a szakember fogalmazott,

Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget.

Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni, ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például, nehéz tárgy mozgatása után. Az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és magától elmúlik – mondta a professzor.

A szakember felhívta a figyelmet:

Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka, a porckorongsérv. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal.

A porckorongsérv hátterében is állhat hirtelen megerőltetés, és amennyiben ez a probléma, akkor műtétre is szükség lehet, de ennek megítélése ideggyógyász, idegsebész, reumatológus közös hatáskörébe tartozik, és a döntést MR-vizsgálat előzheti meg – hangsúlyozta a klinikaigazgató.