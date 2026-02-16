Szalóki Ági: Szeretném, ha a kisfiamnak soha nem kellene agresszióval, háborúval találkoznia

– Így az új év kezdetén volt-e valamilyen fogadalma? Van-e olyan vágya, amit szeretne az idén vagy a közeljövőben megvalósítani?

– Idén sem tettem fogadalmat, de sok dédelgetett tervem van. Az egyik már meg is valósult, januárban elkészítettem a tizenkettedik lemezem. Ez a két évvel ezelőtt megjelent Utazásaim című kislemez folytatása. A görög, portugál, zsidó és román dalok mellé most cigány, kínai, török és ír dalokat énekeltem fel.

– Honnan jött az ötlet?

– Erősek a gyökereim a magyar tradícióban, ezen belül is a népzenében. Ebben a zenei univerzumban szeretek a leginkább elmerülni, innen indultam és ide térek vissza újra meg újra. Ebben otthonosan érzem magam. Számomra evidencia volt más népek zenei tradíciója felé érdeklődéssel fordulni, s felfedezni a közös, ismerős és a karakteresen különböző, egyéni vonásokat is. Utazni, felfedezni, ismeretlen tájakat bejárni, különféle népek dalait tanulni mindig szép lehetőség.

–Talált útitársakat is?

– Nem újkeletű, és nem is ritka ez a felfedezni vágyás a magyar népzeneszeretők körében, Bognár Szilvi és Magyar Bori énekes kollégáim is hasonló szeretettel tanulják más népek dalait. Összeálltunk hárman, s ezzel megvalósul egy régi álmom: a 2007-ben debütált, nagysikerű Szájról szájra újratervezett formában, a régi formáció szellemiségéhez hűen, de friss ötletekkel és új repertoárral éled fel most kitűnő muzsikusok kíséretében. A dalokkal február 22-én fellépünk a Müpa hangversenytermében. Repertoárunk széles: a magyar népdalok feldolgozásai mellett bolgár, cigány, török, csuvas, görög, szefárd zsidó és azerbajdzsáni dalokat is énekelünk.

– Nagy célokat is szokott kitűzni maga elé, olyan „merj nagyot álmodni” alkat, vagy inkább a mindennapi dolgokban keresi a csodákat?

– Nem szoktam óriási célokat kitűzni magam elé, de a folyamatos munka időről időre meghozza a gyümölcsét, és hála Istennek lassan harminc éve folyamatosan dolgozhatok zenészként. Szeretek dalokkal pepecselni, újabb és újabb dallamokat tanulni, és kiötleni. Gyakran már a szüretelés, aratás fázisában, egy-egy premieremen vagy új lemezem megjelenésekor eszmélek fel, hogy bár azt hittem, hosszú ideig nem csináltam semmit, a sok pepecselésből megint született valami. Életem legnagyobb vágya persze mindig az volt, hogy édesanya lehessek. Ennek a csodának a megvalósításban pe-dig csak kis részem volt, a többit a Jóistennek köszönöm. Megszületett a kisfiam, nemsokára öt éves lesz. A legnagyobb vágyam ezzel valóra is vált.