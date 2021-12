Cápák a baloldali tóban

A napokban bebizonyosodott, hogy az ellenzéknek igaza van: hozzánk, vidékre kizárólag a kormánypárti propaganda jut el, az ellenzéki hírektől gyakorlatilag el vagyunk zárva. Hiszen mi mással lehetne magyarázni, hogy miközben naponta halljuk és olvassuk a híreket a budapesti Városháza eladása körüli újabb és újabb fejleményekről, az ellenzéki politikusok ezzel kapcsolatos reakciójáról egyáltalán nem értesülünk? Pedig biztosan nagyon aktívak, legalábbis az információmorzsákból ez olvasható ki.

Jakab Péter például éjt nappallá téve, home office-ban egyeztet a titkárnőjével. A Pétert minden valószínűség szerint igen erősen leszívó egyeztetések szünetében pedig bírósággal fenyeget. Persze nem a Városháza-ügyben érintett szereplőket fenyegeti, hanem a dolgukat végző újságírókat – nyilván ez is a sajtószabadság helyreállításának a részét képezi.

Bajnai Gordon a koalíciós kormányzás nehézségeire készíti fel az ellenzéki szavazókat: „Tehát ugye ez egy hatpárti koalíció, ami egy adottság. Itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni.

Azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen.” Az ellenzéki koalícióra szavazást fontolgatók azt is megtudhatták, hogy „egy ilyen koalícióban megvannak a cápák”, méghozzá nem is kevés. „Rengeteg ilyen cápa úszkál abban a tóban, és egy nagykoalícióban, ahol mindenkinek a maga kis részterületei vannak, ez a realitás, ez így működik.”

Mindeközben Karácsony Gergely erősen próbálja elzárni azt a bizonyos pénzcsapot, ahogyan a miniszterelnök-jelölti vitákban előre jelezte, csak a csórikám véletlenül összekeverte az irányokat, és elzárás helyett éppen nyitja a csapokat. Sőt, mintha csőtörés lenne, a rendszer orrán-száján ömlik kifelé a pénz.

Csak Márki-Zay Péter hallgat, pedig ő minden disznóságnak esküdt ellensége. Valószínűleg még nem ért rá 2021. évi dolgokkal foglalkozni, mert egyelőre a 2010 előtti ügyeken pörög. Például bizonyos Márki-Zay Péterné Vincze Felícia tevékenységét göngyölíti fel, aki az intézményen kívüli szüléseket legalizáló szabályozás 2011-es megszületését jóval megelőzően – feketén – otthonszüléseket vezetett le, és aki 2012-ben a HVG-nek úgy nyilatkozott, hogy „mi ezek után is ugyanolyan körültekintően végezzük majd a munkánkat, mint eddig tettük, csak most már legálisan”. Vagyis – saját bevallása szerint is – 2012 előtt ezt a tevékenységét illegálisan végezte.

Hát, ilyen ez a baloldal. Ha valamit nem lehet csinálni legálisan, csinálják illegálisan. Legyen az otthonszülés vagy ingatlan-értékesítés.

Néhai Antall József szerint az az egyik különbség a jobboldali és a baloldali politikusok között, hogy a jobboldaliak nőügyi botrányokba, a baloldaliak pedig pénzügyi botrányokba szoktak keveredni.

A Városháza-ügy kapcsán ez utóbbiból szolgáltat kiváló példát a magyarországi baloldal. Kiegészülve Jakab Péterrel, aki olyannyira középen áll, hogy neki egyszerre sikerült mindkettőbe belemanőverezni magát. Gratulálunk!

Borítókép: Városháza (Fotó: Bach Máté)