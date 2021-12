Orosz titkosszolgálati akció volt Karácsony buszsávozása

Karácsony Gergelyre megint lecsapott a titkosszolgálat. Természetesen az orosz. Konyécsná. Az még nem tisztázott, hogy egy durván felspoilerezett, hibrid UAZ-ból vagy egy oldalkocsis Verhovina speed mopedről videózták le, de mindegy is. A lényeg, hogy kémkednek Karácsony után. Maga Putyin a Ferenciek terén (korábbi nevén Felszabadulás tér) parkoló elsötétített ZIL billentős kocsiban nézte a műholdképeket, és onnan vezényelte az akciót, hogy leleplezzék a buszsávban hajtó főpolgármestert. Karácsony ügynököket sejt a háttérben, de szerinte ügy, az nincs. A városvezető teljesen biztos abban is, hogy nem volt szándék a buszsávban haladásra, sőt ő inkább fejleszteni kívánja a buszsávokat. A sofőrrel viszont el kell beszélgetnie, de eléggé egyértelmű, hogy a többi autós húzta csőbe, kamu forgalmi dugót képezve. Napnál is világosabb, hogy miért közlekedett az Erzsébet hídon feltűnően sok Volga és Zaporozsec abban az időpontban. Persze vannak más politikai összefüggések is. A gépkocsivezetőről közben kiderült, hogy a nagynénje egy gazdag NER-es szeretője, és amúgy is még Tarlós vette fel. Egyelőre még nem dőlt el, hogy a sofőrt internálják vagy megússza fegyelmivel.

