Gyurcsány törni-zúzni akar (már megint)

Gyurcsány nem kampányol, hisz megígérte Márki-Zay Péternek, de azért így, a két ünnep között csak nem bírt magával a DK kényszer-szilenciumra ítélt elnöke, no meg tőmondatokba szerelmes hobbiköltője. Ismert, a mester szereti szabad vers formájában elmondani, mi bántja, hogy látja a világot, a politikát, illetve, hogy mi szokta fellelkesíteni.

Ugye nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy esetek kilencven százalékában Orbán Viktor bántja, és az keríti jobb kedvre, ha eljátszhat a gondolattal: mi történne abban az esetben, ha újra ő kerülne hatalomra.

Szerda reggel is így kelt föl, és bár ahogy fentebb említettem, néhány hete nagy nyilvánosság előtt kissé sértetten ugyan, de megígérte, hogy a választásig csendben fog marad, azonban költőnk kudarcot vallot, megszegve ígéretét egy újabb remekművel örvendeztette meg az úri és értő közönségét. A stílus is ismerős lehet, újfent elővette Bächer Iván tollát, és így kezdte kora reggeli alkotását:

„Stumpf Pista, Szelényi Zsuzsi meg Orbán Viktor. Okosak voltak. Bátrak. Most is okosak.”

(Hogy Orbán Viktorból Stumpfhoz és Szelényihez hasonlóan miért nem lett Viki, vagy Vitya, esteleg Vityesz, nem derül ki, de talán arrafele kell keresgélni a megoldást, hogy Magyarország jelenlegi -és jövőbeni- miniszterelnökére annyira haragszik, hogy még a saját maga által felállított szabályokat is hajlandó megszegni; Orbán Viktort csak azért sem hajlandó haverkodva, intim pistáskodva „lebecézni”.)

„A harmadik messze került akkori önmagától. Minden politikus elmegy. Ő is el fog menni. Amit itt hagy, az összeomlik. Meg összetörjük. Mert ami természetes életösztönünkkel, a szabadság igényével szembejön, az pusztulásra ítélt. Mint az ő rendszere. Kár volt elvesztegetni ennyi időt.”

Összetörjük…, hm…

Ha Gyurcsány arról beszél, hogy valamit vagy valakiket el akar pusztítani, meg össze akar törni, akkor ugye az ember gyomra automatikusan összerándul, valamint ökölbe szorul a keze. Ennek az okait 2006 véres, brutális októbere óta talán nem kell különösebben részleteznünk, a DK elnöke ebben a tekintetben nem szokott a levegőbe beszélni.

Ezt a saját bőrünkön is tapasztalhattuk. Ha pusztítani akar, akkor pusztít, ha lövetni, akkor lövet. De azért van ennek az összetörjüknek egy másik jelentése is. Mert mit is akar összetörni? A családtámogatási rendszert? A minimálbért? A rezsicsökkentést? A diákhitelt? A kulturális dolgozók húsz százalékos béremelését? A 13. havi nyugdíjat? Vagy mindegyiket?

Ha rajta múlik, valószínűleg az összeset.

