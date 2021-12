Novák Katalin miatt tombol a Budapest Pride

Őrjöngésbe kezdett a Budapest Pride (a magyarországi genderparádék főszervezője), amiért Orbán Viktor tegnap a családügyi minisztert jelölte államfőnek. „Ha Novák Katalin lesz Magyarország következő államfője, az komoly veszélyt jelent majd a magyar nőkre, az LMBTQ jogokra, a szólásszabadságra és a magyar demokráciára nézve” – üvöltik közleményükben. S velük üvölt a közleményt fölpántlikázó-masnizó Telex is. Ugyanis a „homofóbiaminiszter” szerintük „veszélyesen közel került olyan orosz oligarchákhoz, amerikai szélsőséges csoportokhoz és vallási fundamentalistákhoz, akik bármit képesek megtenni azért, hogy más országokban lobbizva érvényesítsék a politikai céljaikat”.

Hiszen a politikai céljait más országokban csak Gyuri bácsinak és a hasonszőrű oligarcháknak, fanatikus társadalommérnököknek van joguk érvényesíteni – azoknak, akik a Budapest Pride-hoz hasonló fölforgató szervezeteket tömik irgalmatlan pénzekkel. „Vallási fundamentalista” és „szélsőséges” alatt pedig azok a családvédő, keresztény elkötelezettségű szervezetek értendők (CitizenGo, World Congress of Family, International Organization for the Family), amelyek óriási ellenszélben próbálnak gátat vetni korunk „fasiszta kommunizmusának”: a minden megmaradt normalitásnak hadat üzenő, mindent letaroló genderőrületnek.

Novák Katalin „veszélyes”...

Hát persze. Hiszen ha a társadalmakat évezredekig összetartó írott és íratlan szabályokat valaki nem akarja lerombolni, az a genderlobbi szempontjából „veszélyes”. Ha Budapest Pride-ék nem kapnak naponta újabb és újabb előjogokat, ha nem lobog minden utcasarkon a zászlajuk, ha ferdehajlamú párok nem házasodhatnak és nem fogadhatnak örökbe kisgyermekeket, s ha zavart elméjű emberek nem mehetnek be az óvodákba csöpp emberek lelkét mételyezni, az „veszély az LMBTQ jogokra”.

Szerintem viszont az a veszélyes, hogy a Budapest Pride és társai ennyire szabadon tombolhatnak. Életveszélyesek. A nyugati világ és Magyarország amúgy is demográfiai katasztrófa felé száguld, ezek pedig olyan elmebetegségeket és perverziókat terjesztenek, amelyek ellentétesek az élettel, az életadással. Ha csak egy fiatalt megzavarnak, már az is sok – ám ezek világszerte tízmilliókat bolondítanak meg, tesznek tönkre.

Csak akkor van esély legyőzni a genderőrületet, ha más országokban is Novák Katalinhoz hasonló családvédő, életvédő, normalitáspárti politikusok kerülnek hatalomra!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)

