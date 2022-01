Hollywoodi segítség Orbán Viktornak

A gyermekvédelmi törvényt minden létező módon támadta a baloldal. Megpróbálta ellehetetleníteni, hazugságokkal körülbástyázni, és ehhez a nemzetközi baloldaltól és természetesen a meleglobbitól kapott támogatást. Ennek ellenére nem sikerült megakadályozni a törvényt, sőt a parlamenti választással egy időben, április 3-án népszavazással is megerősíthetik a magyar emberek, hogy mennyire elkötelezettek a gyermekeik védelme iránt. Ez egy nagyszerű eredmény, hiszen saját magunk dönthetünk arról, hogy a gyermekeinket miként neveljük, milyen káros hatásoktól szeretnénk megóvni. Ez azért fontos, mert minden baloldali híreszteléssel ellentétben igenis keményen dolgozik a genderlobbi. Elég, ha csak az RTL Klub szivárványszínűvé változtatott logójára gondolunk, de az egyik legnagyobb streamingszolgáltató, a magyarországi HBO is szivárványossá tette a profilját az Instagram-oldalán.

Egyre-másra látunk mesterségesen gendersemlegessé változtatott dolgokat az útlevéltől kezdve egészen a vécékig. Hollywood is igyekszik megfelelni a modern kor immár gyakorlatilag kötelezővé tett vívmányának, egyre több filmet, sorozatot készít ebben a témában. Pont az HBO tűzte műsorára a korábbi nagy sikerű sorozat, a Szex és New York új évadát, amelyben szintén tetten érhető minden, amit csak egy igazi pc liberális elképzelhet. Azonban ebben a sorozatban szánt szándékkal túl vannak pörgetve a gendertémák, már-már viccesnek, humorosnak beállítva ezeket a dolgokat. Például a történetben az egyik főszereplő, Charlotte lánygyermeke egyszeriben fiúnak kezdi érezni magát és az iskolában ezért meg is változtatja a nevét Rose-ról Rockra. A tizenéves gyerek maga dönthetett erről, amihez az iskola asszisztált, meg sem kérdezte a szülőket. Ez egy nagyon sikeres, Magyarországon is sok nézőt vonzó sorozat. Ezért sült el visszafelé a genderfegyver, hiszen akik megnézik a Szex és New York új epizódjait, azoknak nagyon nehéz lesz lenyomni a torkán a hazug baloldali álláspontot, mely szerint nincs genderlobbi, szükségtelen a gyermekeinket védeni tőle, hiszen kőkeményen szembesülnek vele saját maguk is, miközben Amerika egyik legtrendibb sorozatát nézik. Visszakanyarodva ahhoz a gondolathoz, hogy még viccelődnek is ezzel a témával: ez nem más, mint a Cyrano-effektus, azaz ők kifigurázhatják magukat, de ha más teszi ugyanezt, akkor azonnal hisztériázni és őrjöngeni kezdenek.

Tombol a kettős mérce, de ezúttal a genderlobbi akarata ellenére, pont a liberális Hollywoodból érkezett megerősítés Orbán Viktor politikájának a gyermekvédelem ügyében.

Borítókép: A népszerű sorozat főszereplői, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis és Cynthia Nixon (Fotó: Képernyőfotó – HBO MAX)

