Kőkemény jobbhorog landolt Gyurcsányék arcán

Közeledik a 40. évfordulója annak, hogy Felhévizy elvégezte az általános iskolát. Ennek apropóján az egyik hajdan volt osztálytársa feltett egy korabeli osztályképet a Facebook-oldalára, amin szépen félrefésült hajjal, ünneplőben látható az egész osztály, természetesen mindenki úttörőnyakkendőben látható a képen, kivéve Felhévizy Félixet. Aki csak egy kigombolt fehér ingben feszített a felvételen, szándékosan a hátsó sorba állítva, félig takarásban, hogy kevésbé legyen feltűnő, hogy hanyagságból nem hozta magával a piros nyakkendőjét. Bár a hírlapíró antikommunista, polgári családban nőtt fel. Mindig azt hallotta otthon, hogy vigyázzon, mert a kommunisták nagyon veszedelmes emberek, így ebben a szellemben is nőtt fel, de ezúttal azért nem volt nála nyakkendő, mert előző nap egy estébe nyúló gombfocitornát rendeztek a három háztömb gyerekei, és bizony ez az esemény elterelte a figyelmét arról, hogy másnap osztályfotózás lesz a suliban, és az úttörőnyakkendőt feltétlenül vinni kell. A tanárnő csúnyán leszúrta Félixet, de őt ez nem igazán hatotta meg, mert veretlenül nyerte meg az esti tornát a Fradival az Újpesti Dózsa és a Vasas előtt.

Ez a kis történet azért jutott eszébe Félixnek, mert 1848. február 20-án adták ki először Marx Kommunista kiáltványát Londonban, ami gyakorlatilag a kommunizmus alapjának tekinthető. Ez volt az egyik kiindulópontja a bolsevikok térnyerésének, világraszóló gaztetteinek, az úttörőnyakkendőnek és annak is, hogy sajnos ma, 2022-ben is itt vannak köztünk. Április 3-án a választáson ismét velük kell harcba szállni. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében nevesítette is a modern kori ellenfeleinket, úgy fogalmazott: a választás tétje, hogy Gyurcsány és Bajnai visszatérnek-e a hatalomba vagy sem.

Ki is fejtette, mit tettek ezek az emberek:

„Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egyhavi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot, a családok adókedvezményét és fizetőssé tették az egészségügyet is. Kétszeresére emelték a villamos energia, háromszorosára a lakossági földgáz árát. De jön még a kutyára dér, most április 3-án önök nyújthatják be nekik a számlát” – jegyezte meg a miniszterelnök. Kiemelte: a 13. havi nyugdíj visszaadása nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is. Azt adják vissza, amit a Gyurcsány–Bajnai-kormány elvett.

Bizony, nem kevesebb a tét a mostani választáson, mint az, hogy visszajön-e a múlt, vagy továbbhaladva a 2010-ben megkezdett úton, építhetjük tovább Magyarországot. Érdemes Márai Sándor szavait felidéznünk, ha a kommunistákról beszélünk:

„A kommunizmus megbukott minden értelemben, de a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a meztelen életét és a zsákmányt.”

Illetve ne feledkezzünk meg az alábbi Márai gondolatról sem, ha a mostani baloldal lépéseit figyeljük:

„A kommunisták minden pillanatban hajlandóak feláldozni a kommunistákat, ha ezen az áron megmenthetnek egy nagy csalást és hazugságot: a Kommunizmust.”

Legyünk résen!

– Ma már természetesen nem kommunistáknak mondják magukat. Változnak az idők, ma már ravasz módon liberálisoknak, szabadelvűeknek, modern, haladó gondolkodású, módfelett PC európai politikusoknak álcázzák magukat. De ez ne tévesszen meg minket, tudjuk, kik ők, és azt is tudjuk, hogy mire készülnek. Lebuktak, és ez számukra felér egy kőkemény jobbhoroggal, hiszen nem tudják átverni többé az embereket. Tehát a nagy szakállú Marx elvtárs kiáltványának kiadási évfordulója ide vagy oda, a magyar embereket nem lehet megvezetni – gondolta magában Felhévizy, majd büszkén lájkolta a Facebookon az egykori, kissé már megsárgult osztályképet, ahol ő egyedül virított úttörőnyakkendő nélkül, fülig érő mosollyal, hiszen előző este minden környékbeli srácot leiskolázott a Fradival.

