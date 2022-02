MZP ámokfutása több szállóigének is új értelmet ad

Demokratikus berendezkedésű államokban bármilyen voksolás, szavazás előtt jobbára az a szokás, hogy a választók kegyeit elnyerni kívánó jelölt – pláne ha az illető a kormányfői posztért indul – a kampány során többnyire olyanokat mond, úgy nyilvánul meg, hogy az az állampolgárok számára szimpatikus, megnyerő, meggyőző legyen.

Az indulók mindegyike valamiképpen megpróbálja rávenni az embereket arra, hogy szavazatukkal őt, politikáját támogassák.

Arra azonban még nem találtunk példát, hogy az illető jelölt úgy kampányoljon, hogy gyakorlatilag minden héten mond valami olyat, amitől az ember haja az égnek áll, és azzal még az esetlegesen vele szimpatizálókat is eltántorítja, elijeszti. Eddig.

Az immár nyíltan kimondva is a kommunistáktól a fasisztákig terjedő ellenzéki összefogás kormányfőjelöltje a bizonyíték rá, hogy igenis van új a nap alatt.

Márki-Zay Péter (MZP) sorozatos ámokfutása láttán, hallatán az emberek csak kapkodják a fejüket. Ez az ember néhány hét alatt a magyar társadalom valamennyi rétegének nekiment, gyakorlatilag mindenkit megsértett, hülyének nézett.

Kijelentette, hogy a rezsicsökkentés baromság, helyette fogyasszunk kevesebb áramot, gázt, vizet.

Nekiment az üzemanyagárak befagyasztásának is, szerinte kisebb méretű autókkal kellene járniuk az embereknek.

Egyik videójában a többi között azt ecsetelte, hogy a minimálbért nem szabad túl magasra emelni.

Egy másik nyilvánosságra került videófelvételen trágyával etetett gombákhoz hasonlította azokat, akik támogatják a kormány rezsicsökkentését, majd ostoba Fidesz-szavazókról beszélt.

Azt is kijelentette már, hogy a szüléshez nem kell orvos, és bár már ez az agyrém is szinte mindenkinél kiverte a biztosítékot, MZP a továbbiakban sem állt le.

Súlyosan megsértette a fogyatékkal élőket és a vidékieket, többek között azt is kijelentette, hogy ha a Fidesz egy vidéki városban összegyűjtené a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt sem tudnának megfejteni. Hasonló nyilatkozatot tett a nőkről is, ekkor is a keresztrejtvény megfejtését használta úgymond hasonlatként.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje becsmérelte már a nyugdíjasokat is, azon lamentált, hogy hány zsidó van a Fideszben, és homoszexuálisnak nevezett olyanokat, akik nem beszéltek a magánéletükről a nyilvánosság előtt.

Mostanra pedig odáig jutott, hogy egy korábbi olimpiai bajnok vízilabdázó, ma jobbikos jelölt társaságában tartott fórumon a kommunisták és a fasiszták közös képviseletéről beszélt.

Itt tartunk tehát pillanatnyilag, 48 nappal a Választás 2022 előtt.

Hogy ezek után újabb és újabb megdöbbentő szavak, mondatok, kijelentések következnek majd, hogy ez az ámokfutás egészen április 3-ig tovább folytatódik Gyurcsány és Bajnai jelöltjétől, afelől ne legyenek kétségeink.

Bár sokak számára közhely, de ettől még igaz, hogy „nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani!”

Ennek a szállóigének MZP megnyilvánulásai mostanra új értelmet adtak: „nem elég hülyének, ostobának lenni, annak is kell látszani!”

Valószínűleg sokan vannak még olyanok, akik emlékeznek, mit is mondott az akkor hivatalban lévő, de saját bevallása szerint sem kormányzó kormányfő, Gyurcsány Ferenc a politikáját elsöprő erővel elutasító 2008-as népszavazás eredményei láttán: „Nyilván vannak olyanok, akik erre a nagyon konkrét kérdésre mondtak nemet. Azt mondták, hogy »ha nem muszáj fizetni 300 forintot, akkor én inkább nem fizetnék 300 forintot«.”

Erre a mondatra reagálva hangzott el az azóta szintén szállóigévé vált reakció Horn Gábor szájából, mely szerint „nem azt mondták, Feri, azt mondták, hogy menj a p…csába! Valljuk meg!”

Én a magam részéről abban bízom, hogy 2022. április 3-án a magyar választók lényegében valami hasonlót mondanak majd MZP-nek és végső soron ugyanannak az embernek, mint 14 évvel ezelőtt!

Borítókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

