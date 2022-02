Szánalmas szintre jutott Gyurcsány vándorcirkusza

Ahogy közelednek a választások, egyre jobban kristályosodnak ki az erőviszonyok. Hatalmas lehet a baj a baloldali ellenzék háza táján.

Egyre több közvélemény-kutatás mutatja azt, hogy a kormánypártok meg fogják nyerni az áprilisi választást. Vitathatatlanul a kormányzati intézkedések tematizálják a közvéleményt. Ráadásul valamennyi lépést jelentős társadalmi elégedettség övez. Mind a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegű kifizetésének, mind a fiatalok adómentességének, mind a családi adó-visszatérítésnek, mind a benzin-, mind pedig az élelmiszerárstopnak nagyon örülnek az emberek. Ezzel szemben a baloldal hibát hibára halmoz, nem képes még a saját szavazóit sem megszólítani. Még az aktivisták összeverbuválásával is komoly gondjaik vannak. Ezt már Gyurcsányék is érzik, ezért egy új taktikát eszeltek ki. Törték a fejüket, mit is tehetnek a népszerűségük növelése érdekében. De az ötletük végtelenül szánalmasra és kicsinyesre sikerült, ráadásul inkább tovább lohasztja a baloldali emberek harci kedvét, mintsem hogy feltüzelné őket. Személyesen próbálnak aktivistákat gyűjteni a baloldali politikusok, pártvezetők. Jakab Péter egynapi közös országjárásra invitálja a kiválasztásra kerülő aktivistát. Dobrev közös színházlátogatást kínál az aprómunkáért cserébe. De Gyurcsány Ferenc felajánlása a legszánalmasabb mindegyik közül.

A Demokratikus Koalíció elnöke ezekkel a szavakkal hirdeti Facebook-oldalán a korszakalkotó ötletet:

„Ha most jelentkezel ellenzéki aktivistának, akkor egy sorsolás után közös programon vehetsz részt valamelyik pártvezetővel:) Én például főzök neked egyet. Hisz tudjátok, abban elképesztően jó vagyok:))”

Elképesztő. Nehezen találjuk a szavakat. Ide jutott a baloldal 2022-re. Lasszóval is nehezen tudnak aktivistákat szerezni maguknak. Ennek ugye az volna a lényege, hogy a párt vagy politikai oldal szimpatizánsai önkéntesen jelentkeznek ezekre a pozíciókra, hiszen egyetértenek a célokkal, magukénak érzik az adott politikai irányvonalat. Nos nagyon úgy néz ki, hogy pont ez a harmónia nincs meg a baloldal és szimpatizánsai között, hiszen az eltökéltség legkisebb szikrája is hiányzik a „kapcsolatukból”. Ezzel az aktivistavadász akciójukkal pedig csak még jobban lejáratják magukat, mert ez már valóban szánalmas.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, volt szocialista miniszterelnök és felesége, Dobrev Klára, a párt miniszterelnök-jelöltje a DK XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!