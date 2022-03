Gyurcsány mocskos munkája

Itt már kinyílt a nem létező bicska a zsebemben. De ha már belekezdtem a poszt olvasásába, megnéztem a videót is, amiben egy várpalotai idősebb úr – vélhetően a DK szimpatizánsa, hiszen Gyurcsány bizalmasan „Pista bátyámnak” nevezte – előadta a történetét, amelyhez hasonlót sok százezer család átélt, miután devizahitel-csapdába került. Az úriember elmondása szerint ma is perben áll a bankkal, ahonnan felvette a hitelt 2007-ben, mivel nem tudta fizetni a 2008-as gazdasági válság nyomán hirtelen és drasztikusan megemelkedett devizaárfolyam miatt az egekbe szökő havi törlesztőrészleteket. A per még tart, és közben a késedelmi kamatok pörögnek, így ma már az akkor felvett 14 millió forintos kölcsön több mint kétszeresét kellene visszafizetni – állítja a várpalotai úr,

aki az elhangzottak szerint nem élt a 2010 után az Orbán-kormány által megoldásként nyújtott lehetőségekkel, a végtörlesztéssel vagy a hitel forintosításával, mert kitartott a pereskedés mellett.

Mindezt Gyurcsány Ferenc a tőle megszokott színészi teljesítménnyel, együttérző tekintettel, fejcsóválva hallgatta végig, majd elmondta, hogy mennyire tisztességtelenek voltak ezek a szerződések, hiszen a bankok sokkal erősebb pozícióban voltak, mint az ügyfelek, és nem hívták fel a hitelhez folyamodók figyelmét az árfolyamkockázatra.

A baloldal vezére úgy játszotta el az érdekvédő szerepét, mintha az égvilágon semmi köze nem lett volna a 2010 előtti évek politikai, gazdasági és pénzügyi döntéseihez. Képes most kívülállónak mutatkozva azon sopánkodni, hogy milyen csúnyán átverték az embereket a bankok, holott ő volt az ország első embere, az inkriminált időszakban Gyurcsány Ferencnek hívták Magyarország miniszterelnökét.

Akkoriban, 2007 táján az általa vezetett kormány mindent megtett azért, hogy az emberek felvegyék a devizaalapú hiteleket és – a bankokhoz hasonlóan – egy árva szóval sem figyelmeztették a gyanútlan polgárokat a kockázatokra.

Gyurcsány nem riad vissza attól az arcátlanságtól sem, hogy végkövetkeztetésként levonja: az emberek azért jártak rosszul, mert az Orbán-kormány forintosította a devizahiteleket 2011-ben.

Arról nem beszélt, hogy ők – a baloldali kormányok – vonták vissza a támogatott forintalapú hiteleket, és megszüntették az első Orbán-kormány által bevezetett otthonteremtési támogatást is.

Így kényszerhelyzetbe került több millió magyar ember, és besétált a devizahitel csapdájába. Ma nyoma sincs már a devizahiteleknek, viszont tucatnyi családtámogatási és otthonteremtési hitelkedvezmény áll az emberek rendelkezésére, amiket folyamatosan bővít az Orbán-kormány.

Gyurcsány most álszent képmutatással ismét csapdába csalná a magyarokat, amikor megígéri, hogy kormányváltás esetén újra napirendre tűzik a devizahitelesek ügyét, ami nyilvánvalóan üres kampányfrázis. De a legvisszataszítóbb az a körítés, amit ebben a videóban láthatunk. Éppen olyan, mintha a rabló évek múlva felkeresné az áldozatát, és azt magyarázná, hogy ő tulajdonképpen a jóakarója, és ha ismét bizalmat szavaz neki, akkor majd segít visszaszerezni az ellopott pénzt. Közben pedig azt vádolja meg, aki az áldozatot kihúzta a bajból. Ördögi taktika, amolyan gyurcsányi.

Ismerjük jól, minket már rég nem tud átverni, ezért keres mindig olyanokat, akik még, vagy már nem emlékeznek a 2006-os évre, amikor egy igazi diktátor mutatta meg a magyar népnek, milyen is az, amikor tombol az állami terror és semmibe veszik a szababdságjogokat, az utcai véleménynyilvánításért vérrel kell fizetnie az állampolgárnak.

Jó lesz, ha mindenki felidézi vagy utánaolvas, és az eszébe vési, ki az a figura, akinek a vezetésével a baloldal ismét a hatalom bástyáit ostromolja.

Reméljük, hasonló sikerrel, mint a legutóbbi három országgyűlési választáson.