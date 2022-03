Szeretkezz, ne háborúzz!

Nem gondolnak bele, mit zúdítanak a nyakunkba, ha rossz helyre húzzák be az X-et? Hová jutnánk, ha olyan hordószónokok és satrafák vennének részt az ország irányításában, mint akik most a háborúba ugrásra buzdítanak? Akiknek például valamilyen eszme, koncepció híján csupán: „Nem szexszelek Fideszessel!”-féle idétlenkedésekre futja.Ebben a kaotikus korszakban, amikor világjárvány, infláció, energiaválság és a háború zátonyai között kell a felszínen maradni, a hülyeség fáj.Ilyenkor akár egyetlen rossz mondat, és nekünk annyi. Most persze a járvány áldozatai miatt Orbánt bűnösnek hazudó ballibek kussolnak arról, hogy a háborútól az országot távol tartó miniszterelnök katonáink százainak életét menti meg a „hősi” haláltól. (A járvány viszonylag magas halálozási aránya jórészt a népesség eleve rossz egészségi állapotára vezethető vissza.)Szurkolhatunk , hogy az április 3-ig hátralévő napokban a „billegő”szavazók is szánják rá magukat egy kis agytornára és komolyan megfontolják: merre haladjunk tovább?Ha jól döntenek, akkor az országrontó ellenzéki pártok arcra zuhanó szenvedélyes politikusai – a hippik mintáját követve – háborúsdi helyett ezentúl inkább az intim szférában boldogulnak. Ez lehet az igazi össznépi örömszerzés.A nyári időszakra a múlt vasárnap hajnalban átállított órák is a regnáló kormány maradására biztatnak: egy órával előrébb, nem hátrább!

(A borítókép forrása: 123rf)