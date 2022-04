Máté felháborodott a szavazás tisztasága miatt

De ne aggódj, Máté! Lesz kávé bőven, ihatsz, amennyit akarsz, hogy be ne aludj a szokatlanul korai munkakezdés miatt! Vegán szójalatte persze valószínűleg nem lesz, tudod, arra itt, vidéken, nem igazán van igény, azt hozzál magadnak!Ebédet is fogsz kapni, de sajnos az is valami olyan állatból fog készülni, ami élete során telefingotta metánnal a levegőt, ezzel is hozzájárulva a klímakatasztrófához.Nem baj, legfeljebb majd nem eszel belőle, ez egy nagyon hatásos tiltakozás lenne az állattartás és az állatok elfogyasztásának barbár szokása ellen, csak majd ezt ne nagyon hangoztasd, mert furcsán fognak rád nézni a faluban.

Végezetül fogadj el tőlem egy felebaráti jó tanácsot:hozd magaddal a pszichiátered által felírt antidepresszánsodat, mert minden bizonnyal szükséged lesz rá szavazatszámlálás közben, amikor majd azzal szembesülsz, hogy hányan szavaztak a Fideszre és hányan mondtak nemet a népszavazási kérdésekre.Hasznos szavazatszámlálást kívánok.

Borítókép: A választási lapok nyomtatása (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

