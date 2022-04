Egészségünkre, hajrá, magyarok!

A négy évvel ezelőtti, Két szavazópolgár beszélget... című jegyzetemből már megismert kormánypárti szimpatizáns természetesen a mostani parlamenti választás kampányának finisében is felkereste ellenzéki ismerősét, barátját, hogy tegyen egy újabb kísérletet meggyőzésére, hogy észérvekkel próbáljon a baloldali gyűlöletkampánnyal korábban sajnálatosan megtévesztett emberke józan eszére hatni.

„Drága Barátom!

Tudom, hogy te négy évvel ezelőtt a mostani baloldali összefogás pártjainak egyikére adtad voksodat. Most április 3-án mi a terved? Hogyan fogsz szavazni?”

A 2018-ban még meglehetősen harcias balos szavazó ezúttal már korántsem volt annyira határozott:

„Hát… Nem könnyű a döntésem, mert bár alapból én baloldali érzelmű vagyok, de az elmúlt négy évben vonultam nyugdíjba, és hát többször is emelték a nyugellátásomat, több ízben kaptam nyugdíjprémiumot, és visszavezették a 13. havi nyugdíjat is. Nem is tudom, mit tegyek…”