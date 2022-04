Így köpködi Kis Grófót és Gáspár Győzőt Gyurcsány szektapártja!

– Egy kép van előttem: a Kis Grófo, Győzike, Putyin, Orbán Viktor. Tehát ez egy olyan „szép társaság”. Tényleg ez akarjuk magunknak? – köpte ki magából csütörtökön az ATV-ben Trippon Norbert, Gyurcsány szektapártjának budapesti elnöke.

„Szép társaság.” Értjük. Hogyne értenénk.

Nem kell ahhoz kimondani, leírni a „cigány” vagy „roma” szót, hogy fölfogjuk, mire célozgat sandán, sunyi módon ez a primitív, DK-s előember. Grófo-Kozák László (Kis Grófo) és Gáspár Győző (Győzike) származására célozgat. Azért teszi, mivelhogy Grófo-Kozák László és Gáspár Győző kiállt Orbán Viktor miniszterelnök békepolitikája mellett, s a Fideszre való szavazásra buzdítottak. Gáspár Győző a március 15-i békemeneten is ott volt, méghozzá az első sorban. A két zenész mögött sok százezer rajongó áll. Kis Grófo néhány slágere a YouTube-on jelenleg 30, 40, sőt 50 milliós nézettségnél jár!

Valójában e döbbenetes népszerűség miatt gyűlölködik Trippon ember. Ezért utalgat alig félreérthető módon a zenészek származására. Grófo-Kozák László és Gáspár Győző sok százezer magyar és magyar cigány rajongóját taposta meg Gyurcsány samesza a „szép társaság”-os szöveggel. Ráadásul remek politikusi ütemérzékkel: a választás előtt három nappal. Okos!

Azért is e gyűlölet, mert Trippon tisztában lehet vele: ahogyan a korábbi választásokon, úgy a mostanin is a magyar cigányság nagy többsége szavaz majd a Fideszre. A tizenkét év alatt létrehozott egymillió új munkahely nem csekély hányada magyar cigány testvéreinket segítette ki a bajból, adta meg nekik az emberhez méltó élet, a tisztes boldogulás esélyét. A munka és a bőkezű állami családtámogatások együtt pedig már nemcsak a létfenntartáshoz elegendők, hanem a gyarapodáshoz is. Az Eurostat adatai is jelzik: Magyarországon harmadára csökkent a mélyszegénységben élők száma.

Eddig is tudtuk, hogy a baloldali roncskoalíció a fasisztákat és a kommunistákat egyszerre kívánja képviselni – hiszen kirakatbolondjuk világosan megmondta. Ám akkor is rémisztő látni az őket belülről feszítő gyűlöletet, amelyet bárkire kivetítenek, aki nem velük van: külhoni magyarokra, vidékiekre, nőkre, cigányokra…

És azt is tudjuk: a szélsőségek összeérnek. Akár nemzeti, akár nemzetközi az a szocializmus, ugyanúgy a szélsőséges gyűlöletre, embertársaink egy csoportjának – faji vagy osztályalapú – megbélyegzésére, kisemmizésére, végső soron megsemmisítésére építi politikáját. Sosem feledjük: Gyurcsány országlása idején történt az elmúlt évtizedek legbrutálisabb rasszista bűncselekménysorozata. Számos jel mutat arra, hogy az akkori állami vezetésnek komoly szerepe, felelőssége lehetett a cigány gyilkosságokban.

Például az egyik elkövetőt, Kiss Istvánt szélsőséges nézetei miatt 2004-től megfigyelés alatt tartotta a Nemzetbiztonsági Hivatal, amit csak 2008 elején, az első támadás előtt fél évvel állítottak le – éppen akkor, amikor információt kaptak, hogy fegyverkezésbe kezd. Arra is fény derült: a szakszolgálatok 2009 elején, az első támadás után egy évvel olyan információhoz jutottak, hogy Kiss István újabb fegyverkezésbe kezd, ám ezt nem vetették össze a korábbi, hasonló információkkal. Mohácsi Viktória volt SZDSZ-es európai parlamenti képviselő 2012-ben a CBC kanadai állami televíziónak azt nyilatkozta: a Gyurcsány-kormány információkat tartott vissza, nehogy kiderüljön, állami tisztségviselőknek is közük lehetett a cigány gyilkosságokhoz. Ráadásul szerinte az ügy iratait azért titkosították nyolcvan évre, nehogy megismerhessük a támadássorozat politikai vonatkozásait.

Ha szavazatot remélnek tőle, Gyurcsányék a nyakukba akasztják az Én is cigány vagyok táblát. Ha meg úgy alakul, akkor a kormányzásuk idején egy kivégzőosztag ultramodern, Magyarországon beszerezhetetlen gépfegyverekkel járhatja a cigánysorokat több mint egy évig, és lőhet halomra hat magyar cigány embert az akkori titkosszolgálat lelkes asszisztálásával. Milyen érdekes, nem? Ha szavazatot remélnek tőle, mélyen elítélik a cigánybűnözést emlegető Jobbikot. Ha viszont csak így marad halvány reményük a hatalomra vergődésre, akkor összefognak a cigánybűnözést emlegetőkkel, hogy minden rasszista szavazatot összegereblyézhessenek. Sőt maguk kezdenek el cigánybűnözésről értekezni, mint 2014-ben Eörsi Mátyás DK-s politikus.

Erről is szavazunk holnap. Hogy ezt a gátlástalan, magyar- és cigánygyűlölő söpredéket odaeresztjük-e a hatalomhoz. Önök döntenek.