Tordai szürke kockája a zöldövezetben

A hírek szerint az egyebek mellett fővárosi illegális építkezések könyörtelen leleplezésére szakosodott Tordai Bence építési engedély nélkül, illegálisan épített fel egy vadonatúj családi házat Budapest II. kerületének egyik külső – zöldövezeti – részén. Nem nagy történet, mondhatnánk, nem az első engedély nélküli építkezés a magyar történelemben, és minden valószínűség szerint nem is az utolsó. Még csak a technikára sem mondhatjuk, hogy új lenne, mások is élnek vele, amely szerint papíron felújítanak egy régi épületet, valójában azonban teljesen elbontják azt és egy új házat építenek a helyére.

Csakhogy van itt néhány különbség az ilyen technikát alkalmazó átlag magyar polgár és Tordai Bence között. Egyrészt az ilyen technikával ügyeskedő magyar polgár nem politikus. És ha valamit az átlagpolgár nem tehet meg, azt egy politikus hatványozottan nem teheti meg. Ezt Tordai Bencének is tudnia kellene, mivel azonban szemmel láthatóan ezzel az alapigazsággal nincsen tisztában, ezért erkölcsileg alkalmatlan politikusnak.

A következő lényeges különbség, hogy az átlagpolgárnak nagyságrendekkel több esze van, mint Tordai Bencének. Az átlagpolgár ugyanis nem vezet e-naplót az engedély nélküli építkezéséről. Ha pedig valamire van engedélye, de ezen túlterjeszkedik, akkor ezt a túlterjeszkedést semmiképpen nem rögzíti az építési naplóban. Tordainak a hírek szerint ez is sikerült: részletesen dokumentálta az építési szabályok megszegését. Ezzel saját szerény szellemi képességeiről is tanúbizonyságot tett, egyúttal arról is, hogy nemcsak erkölcsileg alkalmatlan politikusnak, hanem szellemileg is. Az átlag magyar nyelvén fogalmazva sík hülye – amivel persze nem lóg ki a nagy ellenzéki átlagból.