Újabb vandál agresszió az európai keresztény értékekkel szemben

Annalena Baerbock német szövetségi külügyminiszter a G7-csúcstalálkozó idejére önhatalmúlag eltávolíttatta a 482 éve a münsteri történelmi városháza béketermében levő keresztet!

Mi ez, ha nem nyílt támadás a keresztény jelképeinkkel szemben? Mi ez, ha nem nyílt agresszió?

Márpedig ha az, akkor fel kell lépnünk ellene, kimondva, hogy nem tűrjük a keresztény jelképeink eltüntetését, ami nem más, mint maga a keresztényüldözés. Nem tűrjük ezt az agressziót, melyet ők progressziónak neveznek!

Felszólítjuk hát a magukat progresszívnek tartókat, hogy fejezzék be a szellemi és a tettleges keresztényüldözést! Fejezzék be a keresztény emberek és minden jóérzésű ember provokálását! Fejezzék be a felforgató munkájukat!

Ne feledjék, ez már több mint vallási diszkrimináció. Ne feledjék azt sem, hogy a keresztény jelképeink eltüntetése mögötti valódi cél a kereszténység eltüntetése, ezzel pedig Európa valódi identitásának az eltüntetése.

A progresszívek újra ott tartanak, mint ahol kommunista elődeik: a múltat végképp el akarják törölni.

Mi pedig ott tartunk, amit Robert Schuman mondott: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!” Schumannal együtt most mi is figyelmeztetjük Európát, hogy nagy veszély fenyegeti a liberál-marxista ideológia által.

Ez a harc Európa védelme által az Isten, haza, család hármas igazságának védelméért folyik, melyet ők végképp el akarnak törölni.

Mindez azt jelenti, hogy a jövőben a küzdelem csak fokozódik, legyünk hát éberek és kitartóak, megőrizve keresztény és nemzeti értékeinket!

A szerző országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezető-helyettese