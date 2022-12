Cseh Katalin megint Orbánt kóstolgatta, de beletört a foga

Nem várt helyről kapott méretes pofont a baloldal.

Felhévizy Félix nagyon várja a vb-döntőt. Hiszen kedvenc csapata, az argentin válogatott a franciákkal csap össze. Néhány barátja is átjön délután, hogy együtt nézzék meg a nagy meccset. Az utóbbi héten már nem voltak olyan sűrűn a meccsek, így több ideje jutott a hírlapírónak is a közéleti dolgokkal foglalkozni. Így nagy figyelemmel fordult Felhévizy is a brüsszeli korrupciós botrány felé, amely során vizsgálati fogságba helyezték Eva Kailit, az EP korrupcióval gyanúsított alelnökét és társait. Az ügy még tovább gyűrűzik, nem lehet tudni, hogy hova fut ki a történet. Egyre több érintettről szólnak a hírek. Természetesen ez a botrány alapjaiban rázhatja meg Brüsszelt, így nem volt meglepő, hogy a Magyarországot folyton támadó, hazánk érdekei ellen ádáz módon küzdő baloldal is megszólal az ügyben. Az már meglepőbb volt, hogy pont Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője lesz az a politikus, aki az utóbbi napokban kommunikálni fogja a felháborító ügyet. Cseh a következőképpen próbálta tisztára mosni a brüsszeli szennyest:

„Brüsszelben a korrupciós ügyeknek súlyos következményeik vannak, Brüsszel köszöni szépen, »lecsapolja a mocsarat«. A jogállam erejét éppen az mutatja, hogy a belga hatóságok azonnal rajtaütöttek az elkövetőn, a korrupciós botrányba keveredett képviselőt megfosztották a jogosítványaitól és eltávolították a funkciójukból is.(…) Katar megpróbált kenőpénzzel befolyást szerezni az Európai Parlamentben, meg akarta vásárolni a pozitív visszajelzéseket, és el akarta hallgattatni az EP-t a katari jogsértésekről. Csakhogy nem sikerült. (…) Az uniós intézményrendszer leggyengébb láncszeme továbbra is az Európai Tanács, ahol Orbán Viktor orosz és kínai érdekek mentén vétózgat, aláásva Európa és Magyarország érdekeit.”

Meglepő értékelése a történteknek, Cseh Katalin sajátos tolmácsolásában. Igaz, nem is várhattunk mást, hiszen pont ő az, akinek a botrányával még tavaly nyáron jött elő az Anonymus-álarcos alak.

Ezek alapján arra lehetett következtetni, hogy a momentumos EP-képviselőhöz köthető céghálózat tagjai, működésüket összehangolva, pályáztak uniós pénzekre és nyertek el gyanús körülmények között 4,8 milliárd forintot. Erről az ügyről, természetesen, mind ő, mind a pártja nagyokat hallgat, és azt állítja, nincs itt semmi látnivaló, kérem szépen. Az is módfelett érdekes, hogy a Katargate-botrány az Európai Parlament alelnökét érintette, Cseh Katalin mégis az Európai Tanácsot illette bírálattal és a Európai Parlamentet pedig dicsérte, hogy milyen fantasztikusan működik. Az egyáltalán nem érdem, hanem minimumelvárás volt, hogy a korrupciós botrány utáni földrengést követően az uniós törvényhozók megfosztották parlamenti tisztségétől Eva Kailit.