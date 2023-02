Amikor a hülyeség hatalommal párosul

Évtizedek alatt hozzászoktunk, hogy szinte minden amerikai keveri Bukarestet Budapesttel, el is nézzük nekik, valljuk be, nálunk sem tudja mindenki elhelyezni a térképen New Yorkot és New Orleanst. Különben sem lehet mindenki otthon Közép- és Kelet-Európa földrajzában. Van azonban egy szint, ami fölött az ember elvárná a pontosságot. Nehéz persze megmondani, hogy hol húzódik az a határ, amin innen az ember egy udvarias mosollyal vagy egy kézlegyintéssel elnézi a tévedést, amin túl viszont már nem.

Magam először talán George Clooney, Oscar- és Golden Globe-díjas színész, producer és rendező néhány évvel ezelőtti nyilatkozatára kaptam fel a fejemet, amikor közölte, hogy a nyolcvanas években Magyarország a Szovjetunió része volt. Lehet, hogy tinédzserként lemaradtam valamiről, de nekem ez akkor nem tűnt fel. Na de ne kukacoskodjunk, a művész úr nyilván nem az eszéért kapta a díjakat, filmszerepekhez nem kell földrajzban és történelemben nagyon otthon lenni (a forgatókönyvíráshoz azért nem árt, de ott nyilván van szakmai lektor), amint Cristiano Ronaldo is kiválóan elfocizgat Szaúd-Arábiában, függetlenül attól, hogy azt hiszi, Dél-Afrikában van.

Amikor azonban egy atomarzenállal rendelkező világhatalom legfelsőbb szintű politikai döntéshozói kevernek össze országokat, az ember arcára ráfagy a mosoly, és megakad a kézlegyintés. Kérdés például, hogy Joe Bidennek van-e bármi fogalma arról, hogy milyen háborúba és hova öntik számolatlanul a fegyvereket. Korábban ugyanis arról beszélt, hogy „Putyin körbeveheti tankokkal Kijevet, de soha nem fogja elnyerni az iráni nép szívét és lelkét”, ami valószínűleg igaz, csak azt nem tudjuk, mi köze van Kijevnek Iránhoz, amelyek – még Amerikából szemlélve is – meglehetős távolságban vannak egymástól. Máskor meg éppen Irakkal keverte Ukrajnát, de ez sem csoda, nehéz lehet ilyen idősen lekövetni, hogy mikor és hol lövöldöznek éppen az amerikaiak. Aztán beszélt Biden az oroszok ellen hősiesen harcoló magyarokról is, de nem 1956, hanem a jelenlegi orosz–ukrán háború kapcsán. Őszintén reméljük, nem fogja ledobni Budapestre az atomot, hogy segítse az oroszok elleni harcunkat. Persze ha úgy dönt, hogy mégis, akkor legalább abban reménykedhetünk, hogy majd úgyis összekeveri Budapestet Bukaresttel.

Az Egyesült Államok képviselőházának 2022 előtti – szintén demokrata – elnöke méltó szellemi partnere Joe Bidennek. Nancy Pelosi 2022 februárjában egy sajtótájékoztatón nagyon érzékletesen – még térképre is hivatkozva – ismertette Magyarország nehéz helyzetét, amely – mint mondta – körül van véve Amerika ellenségeivel, Oroszországgal, Belorussziával és a Krím félszigettel. A félreértések elkerülése végett, őszintén remélem, valaki jelezte az elnök asszonynak, hogy Magyarországnak nincsenek a Krím félszigetig és Belorussziáig terjedő területi igényei (ha volnának, talán más ötleteink lennének).

Legutóbb pedig Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vádolta meg azzal Magyarországot, hogy itt holokauszt-emlékművet rongálnak meg vandálok. Amikor aztán kiderült, hogy az általa hivatkozott eset nem Magyarországon, hanem Svédországban történt, annyit sem sikerült kinyögni, hogy bocs.

Mindezen akár jót is szórakozhatnánk, de a dolog annyira azért nem vicces, mert – mint tudjuk – nincs annál nagyobb veszély, mint amikor a hülyeség hatalommal párosul. Márpedig az Amerikai Egyesült Államokban most éppen ez a helyzet.

