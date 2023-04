Farkasházyt is megleckéztette a kisfiú, akinek nem jutott kabát az Eb-selejtezőn

Felhévizy Félix nagyon szereti a focit. Gyerekkora óta a játék szerelmese, ő maga is játszott, mégpedig a negyedosztályban. De ahogy azt Esterházy is megírta az Utazás a tizenhatos mélyére című könyvében, ő sem egy elfuserált elsőosztályú, nem egy tehetségtelen másodosztályú és nem is egy fegyelmezetlen, frusztrált harmadosztályú játékos volt, hanem egy jó képességű negyedosztályú focista. Hiszen ez egy jól hierarchizált szakma. Aztán Félixet az élet az újságírás felé sodorta, így nem maradt más számára, mint a szurkolás, a szurkolói lét.

Az már többször szóba került korábbi jegyzetekben, hogy a Fradinak szurkol, de arról még nem nagyon esett szó, hogy a magyar válogatott a legnagyobb kedvence. Amikor kifut a nemzeti tizenegy a pályára meggypiros mezben, rajta a csodálatos magyar címerrel, nem lehet vele bírni. Most is extázisba jött, hiszen hétfőn megkezdődött az Eb-selejtező-sorozat. Elsőként Bulgária nemzeti csapatával kellett megmérkőzniük a magyaroknak. Minden nagyszerűen alakult, a srácok parádés játékkal, magabiztosan győzték le a bolgár csapatot, 3-0 arányban.

A mérkőzésen szenzációs volt a hangulat, de ez már hosszú évek óta nem meglepetés, hiszen ellenféltől függetlenül mindig tömött lelátók fogadják a válogatottat. Azonban volt a mérkőzésnek egy olyan mozzanata, amit talán még a találkozónál is nagyobb visszhang, publicitás kísért.