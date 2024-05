Hernádi Judit odaszúrt Orbánnak, de balul sült el a támadása

A beszélgetésből kiderült, hogy a művésznő is csak európai megoldásban, külföldi segítségben bízik, ha a kormány elmozdítására gondol, mert meglehetősen rossz véleményt fogalmazott meg az ellenzéki pártokról.

A művésznő a napokban ismét hallatott magról. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezett fórumbeszélgetésen volt vendég, amelyet a kerület ellenzéki polgármesterjelöltje, Mustó Géza Zoltán szervezett, és Gyurcsány főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely is tiszteletét tette rajta. A Blikk tudósított az eseményről, ahol Hernádi a következőket mondta: „Számomra váratlanul beszorultam a baloldalra, miközben én liberálisnak tartottam magam. Nem voltam baloldali, csak baloldali érzelmű. Ennek azóta megvan a következménye, például nem tehetem be a lábam az M1-be, az M2-be, azt hiszem, egyik tévébe sem az RTL-en és az ATV-n kívül. (…) Azt gondolom, ez a lányomat is érinti, de hát ezt bizonyítani nem tudom. Anyaként ezt borzalmasan rossz megélni, mert önmagamért tudom vállalni a felelősséget, de az, hogy ő esetleg nem azt kapja, amit kaphatna, amit megérdemelne, nos, ez nagyon rossz."

Kissé furcsa, hogy a Heti hetes című műsorban vállalt kormánygyalázó szerepe után miért lepődött meg azon, hogy be lett sorolva a baloldalra, hiszen bizonyította hétről hétre, hogy oda tartozik. Amit a lányáról mondott, az szintén nem állja meg a helyét, hiszen Tarján Zsófia, a Honeybeast együttes énekese tavaly a TV2 szuperprodukciójában, a Sztárban sztárban szerepelt mint mint versenyző. Úgyhogy meg is dőlt Hernádi állítása. Igenis foglalkoztatják a lányát kormányközelinek mondott televízióban is.