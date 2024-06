Kapaszkodjanak meg! Megfejtettük Kunhalmi Ágnes rejtélyes mondatait

Azt már megírtuk többször is korábban, hogy Kunhalmi Ágnes nagyon szeret interjúkat adni. Ilyenkor láthatóan fürdik a reflektorfényben. Összevissza beszél mindenről, néha olyan, mintha maga sem tudná, hogy mit szeretne mondani. De a posztjai is élményszámba mennek. Ezúttal a Facebook-oldalán rejtélyes elmélkedésbe fogott a választásokkal összefüggésben:

„(…) Az értékelés elkezdődött és a tisztújítás folyamata is hamarosan elindul. Ezzel párhuzamosan nekem is végig kell gondolnom a saját szerepemet, hogy a jövőben hogyan és mivel tudom leginkább segíteni a hazai szociáldemokrácia, a baloldal jövőjét. (…) Meggyőződésem, hogy nincs jó társadalom baloldali értékek nélkül, és azt is hiszem, hogy végre mélyebb változásra, új útitervre van szükségünk.”