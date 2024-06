Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, Orbán rendet vágott

Nem kellett sokat várni Orbán Viktor zseniális, higgadt, de ugyanakkor csípős riposztjára, amivel egy pillanat alatt rendet vágott.

Tegnap az EP-választáson a Fidesz–KDNP 2 015 000 ezer szavazatot kapott, annyit, mint korábban soha – húzta alá a kormányfő. Majd közölte, hogy a Párbeszéd a DK-val és az MSZP-vel együtt a kormányt akarta leváltani, de végül az emberek váltották le a három baloldali pártot.

Úgy látszik, nem tanult Szabó Tímea és a baloldal abból, hogy az emberek most is világosan a tudtukra adták, hogy nem kérnek ebből az elképesztően alacsony színvonalú politizálásból. Továbbra is ezt az utat kívánják járni. Érthetetlen, de az ő dolguk, az ő választásuk.

Borítókép: Szabó Tímea (Képernyőkép)



