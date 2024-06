Választásnapi meglepetés: az Orbán Viktor Akciócsoport olyat tett, amire senki sem gondolt

Felhévizy Félix, mint minden választáskor, most is szépen előkészítette az öltönyét, kivasalta a legszebb fehér ingét és a hozzá illő nyakkenőjét is kikészítette. Régivágású emberként úgy gondolja, hogy meg kell adni a tiszteletet a demokrácia ünnepének, a szabad választásnak. Éppen készülődött, amikor kopogtak az ajtaján. Nem volt számára meglepetés, hogy Reinfrank néni állt az ajtóban, hiszen már tegnap jelezte a ház kedves hírmondója, hogy ma benéz, mielőtt elmenne szavazni, mert mutatni szeretne valami érdekeset.