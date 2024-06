Hatalmas titok derült ki Orbán egyik legnagyobb magyar ellenfeléről

Ágh most éppen kedvenc lapjában, a Népszavában írt veretes publikációt, A levitézlett pártok végjátéka címmel. Ebben az írásában a kormányt bírálja, mint mindig, de a hazai politikai életről is megfogalmaz egy-két dolgot.

„(…) Orbán már évek óta az EU peremén táncol, és egy ponton megeshet, hogy nem kávézni fogják kiküldeni. Különösen akkor, ha nagyon visszaél a soros magyar uniós elnökség lehetőségeivel. (…) Ideje lenne végre feltalálni a valódi pártot hazánkban is a jelenlegi pártimitációk helyett, és nyugdíjba küldeni az alkalmatlanságukat már többször bebizonyító politikusokat.”

A tudományos szocializmus nagy ismerője ezúttal a felejthető írásán túl egy nagy titkot elárult saját magról. Hiszen úgy fogalmazott, hogy végre nyugdíjba kell küldeni az alkalmatlanságukat többször bebizonyító politikusokat, pártimitációkat. Nem tisztem megvédeni a baloldalon hemzsegő mikropártokat, ez legyen az ő dolguk, ha egyáltalán találva érzik magukat. Azonban az kiderült ebből az egy mondatból, hogy Ágh elvtárs fölött nem szállt el az idő, magát most is úgy látja, mint amikor 1973-ban a marxista őstörténet-elmélet fejlődéséről írt könyvet, hiszen arról nem értekezett publicisztikájában, hogy a levitézlett, alkalmatlanságukat többször bebizonyító politológusokat is nyugdíja kellene küldeni.