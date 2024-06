Így foglalható össze Magyar Péter politikai tevékenysége

Magyar Péter február elején lépett elő önálló közéleti szereplőként, a kegyelmi botrány keltette hullámokat meglovagolva igyekezett ismertséget és népszerűséget kovácsolni magának. Hamarosan kiderült, hogy a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit exférje alternatív politikai erőként igyekszik magát felépíteni, ahogyan az is, hogy a férfit a sértettség és a revansvágy hajtja. Magyar ugyanis az év elején elveszítette a jól fizető állami pozícióit, a volt feleségének az igazságügyi miniszteri tisztségig ívelő politikai pályafutása is sértette az önérzetét. Mint kiderült, fenyegetőző tartalmú sms-ekkel és Signal-üzenetekkel igyekezett – sikertelenül – elérni Varga Juditnál és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternél, hogy megtarthassa az állásait.

Magyar Péter (Fotó: 24 Óra/Hagymási Bence)

Magyar Péter a saját gyermekeit is traumatizálta

Egy heves családi veszekedésről készült, 2020. december 29-i rendőrségi jegyzőkönyv jól megvilágítja a Magyar Péter színrelépésének hátterét és mozgatórugóit. – Nem mész sehová! Nem viheted magaddal a gyerekeket! […]

Az egész kormány bele fog ebbe bukni! Óriási botrányt csinálok ebből! – fenyegette feleségét Magyar Péter a jegyzőkönyv szerint. Varga Judit a Hajdú Péternek adott márciusi interjúban ugyancsak részletesen beszámolt a házasságának megpróbáltatásairól, amelyek között például olyan extrém esetek is előfordultak, amikor a volt férje késsel a kezében mászkált a lakásban vagy öngyilkosságot színlelt. De arra is több példa volt, hogy korlátozta a személyes szabadságában, valamint hogy megalázta különböző helyzetekben.

Sőt a saját gyermekei is komoly megrázkódtatásokat élhettek át Magyar Péter mellett. Az említett interjú megjelenését követően a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál kiskorú veszélyeztetése és személyi szabadság megsértése gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Magyar Péter titkokban rögzítette a feleségével folytatott beszélgetését

Mint kiderült, Magyar Péter azzal a hangfelvétellel is elsősorban Varga Juditnak próbált meg ártani, amelyet egy állítólagos kormányzati korrupciós ügy bizonyítékaként harangozott be. A férfi által atombombaként aposztrofált „bizonyíték” valójában egy 2023 januári magánbeszélgetése volt a feleségével, amelyet Magyar titokban, Varga Judit tudta nékül rögzített. Utóbbi körülménynek a morális szempontok mellett azért is van kiemelt jelentősége, mert Varga Judit akkor az igazságügyi tárca vezetője volt.

A kétperces, rossz minőségű felvételen főként Magyar Péter beszélt, s folyamatosan a kormányt a kompromittáló kijelentéseket akart kimondatni a volt feleségével az úgynevezett Völner–Schadl-ügy kapcsán. Magyar Pétert a Fővárosi Nyomozó Ügyészség kihallgatta az ügyben.

Magyar Péter és baloldali szövetségesei

Magyar időközben folyamatosan szervezte a politikai hátországát. Noha egy ideig azt bizonygatta, hogy jobboldali identitású, hamar kiderült, hogy ez nem igaz. Egyrészt Magyar szinte kizárólag a baloldali sajtóorgánumokkal áll szóba – például az első interjúját a Soros György alapítványai által támogatott Partizánnak adta –, továbbá olyan baloldali programelemeket valósítana meg kormányon, mint amilyen Magyarország csatlakoztatása az Európai Ügyészséghez.

Emellett szinte naponta tűnnek fel újabb és újabb baloldali kötődésű figurák Magyar mögött és körül. Megemlíthető közülük az ügyvédje, Bárándy Péter, aki a Gyurcsány-kormány igazságügyi minisztere volt, a tüntetésein szónokló aktivista-színész, Nagy Ervin vagy Láng Balázs, aki szintén vezető pozíciókban volt a 2010 előtti kormányok idején, most pedig a kommunikációs háttérfeladatokba bekapcsolódva segíti Magyar kampányát, például kormányellenes Facebook-oldalt működtet a külföldön élő magyarok mozgósítására.

Háttérben a Bajnai-féle céges holdudvar

A Bajnai Gordon-féle datadatos kör több szálon is feltűnt Magyarék hátterében, ami azért is figyelemreméltó, mert a 2022-es választás előtt a választók profilozására szakosodott DatAdat-cégcsoport a guruló dollároknak is a legnagyobb haszonélvezője volt. Lényegében az egész baloldal 2022-es kampányát ők bonyolították le, s összesen több mint másfél milliárd forintnyi dollár gurult el hozzájuk.

Az egyik kapcsolódási pont az volt a Bajnai-féle kör és Magyar mozgalma között, hogy utóbbi honlapja, a Talpramagyarok.hu adatkezelési tájékoztatójában a datadatos cégháló két eleme is szerepelt egy ideig. Arról, hogy a vállalatok miként tűntek el furcsa körülmények között a dokumentumból és képtelen módon Magyarék mivel indokolták mindezt, arról itt írtunk, valamint itt.