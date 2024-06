Beletörölte a lábát a békemenetbe a baloldal egyik jól ismert figurája

A szombati békemenet nagy hullámokat vert, jelentősen felkavarta a közéletet. A kormányoldal szimpatizánsai, ahogy Orbán Viktor mondta a beszédében, feltankoltak, és erejük teljében várják a hétvégi választást. A baloldal viszont jókora pofont kapott szombaton. Ezért frusztráltságukban, ahol csak tudják, próbálják kisebbíteni minden fórumon a békemenetet. Megjelent az egyik ismert influenszer, Bányai Judit tolmácsolásában egy elképesztően undorító videó is, amellyel a szombaton a Vidnyánszky Attila által a Margitszigeten színpadra vitt előadást igyekezett porig alázni. Hiába, ezek a balosok mindenhez is értenek. Színésznek és rendezőnek is kitűnők, amellett, hogy páratlan humoruk van. A videót csak erős gyomorral rendelkező olvasóinknak javaslom megtekinteni.