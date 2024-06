Dobrev Klára durván megfenyegette a magyar választókat

Dobrev Facebook-oldalán is beharangozta az eseményt:

„[…] Találkozzunk a 36 órás országjáró kampányzáró körutamon! Az elmúlt hetekben bejártam az egész országot, voltam mind a 19 megyében; kisvárosban, nagyvárosban és falun is. Most minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a kampány utolsó 36 órájában közösen visszatérjünk minden megyébe. Öt éve mi, DK-sok megcsináltuk már ezt, most újra útra kelünk. Nálunk ez már hagyomány. Mozgósítanunk kell mindenkit, hogy június 9-én minél többen támogassák az Európai Egyesült Államok tervét. Ez lesz az én kampányzáróm, egy 36 órás, országos kampányzáró körút, amelyen azokkal fogok találkozni a kampány utolsó óráiban, akik a legnagyobb ellenzéki közösséggé tesznek minket. Péntek reggel hatkor indulok és szombat este hat órakor fogok megérkezni. Gyertek el egy utolsó ölelésre, kézfogásra, biztatásra! […]”