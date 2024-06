Oroszországban diktatúra van, és most már biztos is

Létezik, hogy kettős mércét alkalmazunk?

Nem szeretnék a 444.hu-nál leragadni, mert azzal, hogy rájuk valamiféle ködös tilalom vonatkozik, azzal valószínűleg pont senki sem veszít semmit. Ők nem nagyon akartak Oroszországba menni, mert nem érdekelte őket az érem másik oldala sosem. Az oroszok meg eddig sem olvasták, hiszen számukra ismeretlen nevekről ismeretlen nyelven írt cikkek iránt miért érdeklődnének? Mondjuk, az FSZB, ha olvasta, hát ők meg a jövőben is megoldják. Azért van ebben valami negédes íz, amikor a CIA-s fiúk írásait az FSZB olvasgatja.

Na, de félre a tréfával, kanyarodjunk vissza a diktatúrához!

Először is szögezzük le, hogy az orosz–ukrán háború harmadik évében járunk, amikor is Moszkva korlátozza néhány (sok) nyugati média működését Oroszország területén.

Mi lett volna, ha…

Tehát eddig ezek a blogok, újságok, portálok szabadon mozoghattak volna Oroszország területén, szabadon dolgozhattak volna, szabadon megkérdezhettek volna bárkit az utcán arról, hogy például mit gondol a szankciókról vagy mit gondol Putyin diktatúrájáról. Vagy akár csak egy moszkvai bevásárlóközpontba is ellátogathattak volna, és megírhatták volna, hogyan hazudnak nyugati multimárkák távozásukról, és hogyan maradnak mégis ott a hatalmas orosz piacon. Vagy megnézhették volna, hogy Putyin tényleg épített-e házakat, lakásokat azoknak, akikét lerombolta, lebombázta a háború. Segített-e Oroszország azokon, akiket a háború földönfutóvá tett? Igen vagy nem? Megtudhattuk volna mi is tőlük, hogy hát mégis mi a helyzet. K önnyebb Londonból, Berlinből vagy akár Budapestről, a kényelmes fotelből eldönteni, hogyan élnek a moszkvaiak vagy a vidéki oroszok, mint odamenni és megnézni, és igazat írni. Ezek a lapok ennyire nem voltak kíváncsiak az érme másik oldalára. Most, hogy korlátozzák őket, azokért a jogaikért visítanak, amit eddig önként NEM gyakoroltak.

Putyin diktátor?

Ennek ellenére hajlok rá, hogy mondjuk ki: Putyin diktátor, de most aztán tényleg.

Ám akkor azok a politikusok, akik betiltanak orosz, belorusz, kínai lapokat Brüsszelben, Európában, Amerikában, ők hogyan állnak ezzel? Mennyivel különbek ők?

Elképzelem, hogy a 444 szerkesztőségében is felmerült valakiben ez a kérdés (nyilván nem, de jó a képzelőerőm), és a kérdésre választ keresett, így felhívta a helytartót, Pressmant.

Pressman úr, főnök, az, hogy is van, hogy ha minket zaklatnak, az diktatúra, ha mi zaklatunk, az nem?

– kérdezte a 444-es dolgozó.

Ej, százados úr, hát még mindig nem tanultad meg? Amit mi csinálunk, az demokráciaexport

– válaszolta képzeletemben a nagykövetnek álcázott Pressman.

Szóval portálokat, televíziókat, rádiót, bármilyen sajtót zaklatni a hatalom által, azt nevezzük diktatúrának? Ha ez a közmegegyezés, akkor legyen így. Tehát Brüsszelben Von der Leyen diktatúrát épít. Ugyanis Brüsszel, Ursula sokkal korábban több orosz lapot, televíziót (például Russia Today) tiltott be az unióban. Biden szintén diktátor, hiszen az USA-ban is be van tiltva az orosz média.

Nincs olyan, hogy ha mi tiltunk be, az demokratikus, ha ők, az diktatúra. Vagy ez, vagy az. Tehát ha emiatt a döntés miatt Putyin diktátor, akkor Ursula von der Leyen is az.

Másrészt viszont számomra az is kiderült, hogy a magyar kormány nem lehet oroszbarát, hiszen az oroszok korlátoznak egy magyar lapot. És mint tudjuk, Magyarországon nincsen nem kormányzati média. No, ha meg mégis van, akkor meg most mi van?

Egyébként azt mindig csodáltam, hogy például a 444.hu sosem kérte ki magának, amikor a Soros lány (Vera Jourova) azt harsogta, hogy Magyarországon nincs nem kormányzati lap. Szerintem ez rájuk nézve a legnagyobb sértés lett volna, ha igaztalanul vádolják ezzel őket.