Juszt is Magyar Pétert visszhangozza

Bámulatos, ahogy nagy elmék találkoznak a virtuális térben és egymástól függetlenül, mégis azonos tónusban interpretálják a nagypolitika történéseit. Kétség sem férhet ahhoz, hogy a Kádár-rezsimben, az 1980-as években indult rádiós és televíziós karrierjét a rendszerváltás után bűnügyi műsorvezetőként folytató Juszt László egy tőről metszett független újságíró. Pontosan úgy és annyira független, ahogy a pártállami médiaelit más tagjai, akik szorosan együttműködve a régi elvtársakból két nap alatt vadkapitalistává vedlett „vagyonátmentőkkel” vagy éppen a külföldi nagy laptulajdonos cégek helytartóival, villámgyorsan monopol helyzetben találták magukat a magyarországi sajtópiacon. A baloldal és az új internacionalisták, a kozmopolita liberálisok érdekeit képviselve letaroltak mindenkit, aki a nemzeti szuverenitást, a magyar népi kultúrát, a keresztény-konzervatív értékeket próbálták erősíteni 1990 után.

Juszt nem is igazán leplezte, hogy elkötelezett a kommunista utódpárt, az MSZP felé, az sem volt titok, hogy baráti viszonyt ápolt több vezető szocialista politikussal, mint ahogy az 1994-ben létrejött balliberális koalíció másik pártja, az egykori SZDSZ főpolgármesterével, Demszky Gáborral is.

A kádári nosztalgiára hajlamos közönség kedvenc „fenegyereke” most arra az új politikai szereplőre rezonált, akit fél éve még a NER-lovagocskák közé sorolt volna, ha éppen megkérdezik a véleményét a Diákhitel Központ volt vezetőjéről. Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azon élcelődött, hogy Orbán Viktor új európai pártszövetség és frakció alapításába kezdett. „Miután minden európai frakció elutasította a Fidesz felvételét, ma a miniszterelnök elmondta, hogy rajta kívül minden európai politikus Európa ellen dolgozik, ezért egy új pártszövetséget hoz létre” – posztolta Magyar.

Egy nap múlva Juszt Lászlónak is gondolatai támadtak a patrióta szövetség megalakulásáról, méghozzá egészen véletlenül szinte szó szerint ugyanaz jutott eszébe, mint a Tisza Párt alelnökének.

A Facebook-oldalán azt írta: Orbán ismét „szigorúan az elvek mentén” lép, amikor létre akarja hozni a szélsőjobbos EP-frakciót, miután senki nem kívánta Európában a társaságát.

Juszt eddig teljes mellszélességgel kiállt a DK mellett, ezért némileg meglepő, hogy most Magyar Péter szavait visszhangozza. Bár az elmúlt hónapokban is többször védelmébe vette a korábbi igazságügyi miniszter volt férjét, például Varga Juditot állította be családon belüli bántalmazóként, mert az emlékezetes Frizbi című műsorban elhangzott, hogy egyszer felpofozta Magyart. Az anyák napján rendezett debreceni tüntetés kapcsán is a Fideszt és Kósa Lajost támadta Juszt a kihelyezett plakátok miatt.

Talán már azt is megbocsátotta a hungarofób Manfred Weberrel szövetkező bulikirálynak, hogy 2002-ben egy általa vezetett ATV-műsorban kötelet kívánt Medgyessy Péter miniszterelnök nyakába, akikről éppen kiderült, hogy a kommunista titkosszolgálat SZT-tisztje volt. Az akkor egyetemistaként a műsor vendégeként meghívott Magyar durva kiszólása azért is érintette rosszul Juszt Lászlót, mert közismerten nagy barátja volt a szocialista kormányfőnek, méghozzá régi családi kapcsolatok fűzték hozzá, egykor még az édesapjának volt beosztottja Medgyessy Péter a Pénzügyminisztériumban. Nem is hagyta annyiban, védelmébe vette a miniszterelnököt, sőt azt magyarázta, hogy kifejezetten elismerésre méltó volt a pártállami titkosszolgálati tevékenysége. Ezen sem lehet csodálkozni, hiszen Juszt a mai napig büszke arra, hogy ő készíthette el az utolsó interjút Szófiában a házi őrizetben lévő, megbuktatott, majd a rendszerváltás után elítélt kommunista diktátor Todor Zsivkovval.

Várjuk a következő nagy interjút Magyar Péterrel, a témajavaslat is kínálja magát: „a kötelet emlegető egyetemista karrierje a zsíros állami pozíciókon át, belvárosi bulikban randalírozva a brüsszeli elit előszobájáig.

De mit fog szólni ehhez Ferenc és Klára?