A sokszínűség fesztiválja

Kezdjük a különböző sajtóorgánumok beszámolóival, hiszen azokban ott lapul minden, amit erről a mai, rettenetes világról tudni kell. Íme:

„A támadóról egyelőre kevés információja van a rendőrségnek. A szemtanúk sokkot kaptak, így nem tudták leírni a merénylő kinézetét. A nyomozók megtervezett támadást feltételeznek, a merénylő motivációjáról azonban még semmit sem tudnak. Herbert Raul, Észak-Rajna–Vesztfália tartományi belügyminisztere péntek éjszaka a helyszínre utazott. Azt mondta, hogy mivel egyelőre semmit sem tudni a merénylőről és az indítékáról, találgatni sem érdemes a személyével kapcsolatban” – hűti a kedélyeket a 444.

„Legalább három ember meghalt és többen megsebesültek pénteken késő este a németországi Solingenben, amikor egy férfi a városi ünnepségen válogatás nélkül járókelőket szúrt le egy késsel” – így semleges a 24.

„Bár a szemtanúk elmondásaiban egyelőre vannak ellentmondások, a rendőrség jelenleg abból indul ki, hogy magányos elkövetőről van szó. Megnyitottak egy internetes oldalt is, amire a résztvevők képeket, videókat tölthetnek fel a fesztiválon történtekről. Herbert Reul, Észak-Rajna–Vesztfália tartományi belügyminisztere együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és azt mondta, imádkozik a sérültek mielőbbi felépüléséért. Jelenleg sem az elkövetőről, sem annak indítékairól nem tudni semmit, mondta Reul, aki mindenkit óvott a megalapozatlan spekulációktól” – „tárgyilagoskodik” a Telex.

„A rendőrség szóvivője szombaton azt mondta, hogy nyolcan megsérültek, közülük öten súlyosan. A gyanúsított szökésben van, hollétéről nincs információ. A helyszínre érkezett Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi tartomány belügyminisztere, aki azt mondta, hogy a gyanúsított indítéka ismeretlen” – így az Index.

„A hatóságok terrortámadásként kezelik az ügyet, a késelő után hatalmas erőkkel indult hajtóvadászat, a Fronhofot és környékét hermetikusan lezárták, vijjognak a szirénák, a tér felett helikopter köröz. A teret nyilván evakuálták is, a fesztivál egyik szervezője, Philipp Müller a Solinger Tageblattnak azt mondta, az emberek sokk alatt, de fegyelmezetten távoztak a helyszínről” – így tart távolságot a Népszava.

Remélem, mindenkinek világos: a szemtanúk nem tudták leírni az elkövetőt, semmit nem tudunk a motivációjáról, ne tessék találgatni az elkövető személyéről, tessék óvakodni a spekulációktól, „egy férfi” volt a gyilkos – és így tovább.

Mindez azért nagyon fontos, mert ha ma, valahol nyugaton késelés történik, belehajtanak autóval a tömegbe, valaki felrobbantja magát a tömeg közepén és a többi és a többi, akkor minden normális ember, álmából felriasztva azonnal rávágja, hogy arab vagy valami más származású iszlamista gazember volt a tettes. Valamiért senkinek nem fog eszébe jutni, hogy izlandi bálnavadászok vagy lengyel villanyszerelők voltak.

Az indítékról pedig álmából felébresztve azt fogja mondani mindenki, aki normális és nem elmeháborodott, önsorsrontó liberális barom, hogy ezek gyűlölnek bennünket, ki akarnak irtani bennünket, semmibe veszik a kultúránkat, az értékeinket, a társadalmunkat, a törvényeinket, ezek „elmenekülnek” a kalifátusaikból, aztán kalifátust akarnak csinálni belőlünk, ezek „elmenekülnek” otthonról, mert ott minden szörnyű és „veszélyben van az életük”, aztán hazajárnak nyaralni. S végül és összefoglalva: ezek terroristák, akiket ki kellene iktatni, a többit meg megelőzésképpen visszatoloncolni oda, ahonnét jött.

Ezt gondolják a normális emberek szerte nyugaton, Svédországtól Franciaországon át Németországig.

Igen ám, de ezt tilos gondolni! Ha pedig nem csak gondolod, de ki is mered mondani, akkor börtönbe fognak csukni – lásd, mi folyik most Angliában. S mivel ilyet gondolni és mondani tilos, ezért a fenti módon számol be az aktuális és menetrendszerű terrorista támadásról az elmeháborodott, önsorsrontó liberális barom sajtó.

És akkor vessünk egy pillantást arra is, amúgy mit tudunk ebben a pillanatban erről a solingeni terrortámadásról:

„Az észak-rajna–vesztfáliai város fennállásának 650. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen történt a támadás a késő esti órákban. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, helikoptereket is bevetettek, de egyelőre nem fogták el a késelőt. A Bild szerint a rendőrség terrortámadásként kezeli a támadást, sőt arról is beszámoltak, hogy a szemtanúk állítása szerint arab volt a támadó” – írja meg az igazat a Mandiner.

„A rendőrség szóvivője szombaton azt mondta, hogy a három halott mellett nyolcan megsérültek, közülük öten súlyosan. A terrorista szökésben van, hajtóvadászat indult ellene. Ahogy megírtuk, a szemtanúk által arabnak leírt férfi válogatás nélkül szúrt, véletlenszerűen a városi jog megszerzésének 650. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, pénteken, késő éjjel” – írja meg az igazat az Origó.

Érzékelik a nehezen nem érzékelhető különbséget?

A 444 szerint „a szemtanúk sokkot kaptak, így nem tudták leírni a merénylő kinézetét”, míg az igazság az, „hogy a szemtanúk állítása szerint arab volt a támadó”.

Naná, hogy arab volt. Vagy tádzsik vagy csecsen vagy afgán. És egészen biztosan muszlim. És szinte biztos, hogy lógott a pofáján egy hülye Rumcájsz-szakáll. És az is biztos, hogy ezt kell bármi áron el- és letagadni a szemétsajtóban és a szemét politika világában. S ennek az el- és letagadásnak következménye mindaz, ami most például Angliában történik – és nagyon helyes, hogy történik végre.

A németországi késeléssel egy időben Oroszországban iszlamista tádzsik meg csecsen gazemberek túszokat ejtettek egy börtönben, többet meg is gyilkoltak. Majd jöttek az orosz mesterlövészek, és az összeset agyonlőtték.

Csak remélni tudjuk, hogy ha megtalálják ezt az iszlamista terroristát, szintúgy agyonlövik majd, s nem fogja eljátszani a német rendőrség ugyanazt, amit eljátszott Mannheimben, ahol még júniusban egy afgán gazember késelt meg több embert egy politikai rendezvényen. S a kiérkező rendőrök egyike – emlékeznek még? – arra a német honfitársára vetette rá magát, aki éppen megpróbálta lefogni a gyilkost. A német rendőr rávetette magát a német politikai aktivistára, s míg rajta térdelt, az afgán elvágta a torkát.

A rendőr a kórházban belehalt a sérüléseibe. Mondhatnánk, megérdemelte a sorsát. De nem mondjuk, inkább – ismétlem – reménykedünk, hogy most majd tudni fogja az összes német rendőr, mi is a dolga. Már persze abban az esetben, ha megtalálják a gyilkos gazembert.

Végezetül pedig, a szimbólumok szimbóluma: Solingen városa városi rangra emelésének 650. évfordulóját ünnepelte éppen, amikor a késelés történt. S tudják, mi volt a háromnaposra tervezett fesztivál címe: „A sokszínűség fesztiválja”. Tökéletes. Ez a német sokszínűség, ez és ilyen a nyugati sokszínűség.

Tessék mondani, ugye maradhatunk ilyen szürkék, ilyen homogének, különösképpen etnikailag és kulturálisan? Ti meg ott, nyugaton, élvezzétek a magatok teremtette sokszínűségeteket.

U.i.: Most éppen azon rugózik a sok brüsszeli idióta gazember, hogy fehérorosz és orosz munkavállalók kapnak vízumot, ha nálunk akarnak dolgozni. És a vízum kiadásának feltétele természetesen szigorú biztonsági ellenőrzés.

Ezek a brüsszelita gazemberek ott nyugaton ezekből a terrorista gazemberekből engedtek be minden ellenőrzés és papír nélkül százezreket a saját országaikba, most meg mossák kezeiket és parancsba adják, hogy nem szabad beszélni a terroristák, a gyilkosok és erőszaktevők származásáról. Ez és ennyi, amit képesek csinálni.

Hogy is szól a csehek közmondása? „Muszáj rendnek lenni! – mondta a nagymama, és berúgta a szart a szőnyeg alá…” Ki hitte volna, hogy a csehek életfilozófiája fog elterjedni egész nyugaton…