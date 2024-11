A Donáth Anna szoknyája mellől előlépő Tompos hatalmas öngólt lőtt

Úgy látszik azonban, hogy ez nem szegte a kedvüket, hiszen továbbra is a nemzetközi baloldal kottájából énekelnek, most éppen Pressmannak gazsulálnak, mert ezt várják el tőlük a finanszírozóik. De változik a politikai széljárás, már az amerikaiak is felébredtek és hangos üzenetet küldtek a baloldali, liberális világnak.

És ez még csak kezdet.

Borítókép: Donáth Anna és Tompos Márton (Forrás: Facebook)

…

