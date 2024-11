Úgy látszik, nem tanult Szabó Tímea és a baloldal abból, hogy az emberek – legutóbb júniusban a választáson – világosan a tudtukra adták, hogy nem kérnek ebből az elképesztően alacsony színvonalú politizálásból. Továbbra is ezt az utat kívánják járni. Érthetetlen, de az ő dolguk, az ő választásuk.

Most éppen Kövér Lászlót kóstolta be Szabó Tímea, de mint mindig, most is beletört a foga.

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

