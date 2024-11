Pressman, go home! (David Pressman nagykövet eltakarodásának fölöttébb szükséges voltáról)

A helytartónak rossz napja van. Amiből következik, hogy minden normális embernek fölöttébb jó napja van. A helytartónak mennie kell. Egészen pontosan fogalmazva, s a pontos fogalmazásba belesűrítve minden érzelmünket is: a helytartónak el kell takarodnia.

Ennyi volt, Pressman.

Vége van.

Ideje előkotornod a nagy vulkánfíber bőröndöt a rumliszobából. A kis feleséged is kezdheti összepakolni a piperecuccokat. Mentek innen. Vége van. Ennyi volt.

A helytartó tökéletesen képviselte és szimbolizálta mindazt, amit a deep state, a cancel culture, a woke, az LMBTQ és az összes többi elmebaj jelent. Éppen ezért küldték ide. Éppen ide, Magyarországra, a normalitás egyik utolsó kis szigetére. Ide küldték, ide küldte a demokrata adminisztráció, a deep state, a cuki kis feleségével együtt, hogy érezzük a törődést.

Megérkezett a helytartó, és tette a dolgát. Soha előtte nem volt ennyire egyértelmű, ennyire impertinens, ennyire bicskanyitogató, ennyire elviselhetetlen a deep state beavatkozása országunk belügyeibe.

A helytartó ténykedése, egész lénye tagadása volt mindannak, amiről a nagyköveti pozíció írott és íratlan szabályai szólnak.

És ennek most vége.

Pressman eltakarodik.

Remélhetőleg minél hamarabb, s jó lenne, ha segítenénk neki meghozni a döntést, miszerint akkor cselekszik helyesen, ha még a héten eltakarodik, s eszébe sem jut megvárni a decembert vagy a januárt.

Jólesne egy kis villámcsődület a nagykövetség vagy a követségi rezidencia előtt, mindössze két üzenettel – ezekkel: NO WAR, NO MIGRATION, NO GENDER, PRESSMAN GO HOME!

Fordul a világ, helytartó!

Az Egyesült Államok is visszatér a normalitás útjára, s nem is akárhogy! Nem afféle „éppen csak hogy” győzelem született, hanem nagy és egyértelmű győzelem. S az új amerikai elnök legfőbb szövetségese pedig éppen a magyar miniszterelnök.

Érted-e te, helytartó! Hallod-e te, helytartó! Nektek befellegzett!

S ha már csomagolsz és takarodsz: nem tennéd meg azt a szívességet, hogy viszed magaddal a cuki kis influenszereidet is? Meg a sajtódat? Egyszóval mindenkit, akit eddig te pénzeltél? Úgyis egymásnak vagytok ítélve, egymást feltételezitek, s ezért ezek után itt már nemcsak neked, de nekik sincs sok keresnivalójuk.

Utazhatnátok együtt. Ahogy mifelénk mondják, mehettek egy ajtóval.

A csomagolást megkönnyítendő, hallgasd meg Korda Gyuri bácsi Reptér című számát…

Utóirat: Hazafelé menet beugorhatsz Ursuláért is Brüsszelbe. Annak is lefagyott a képéről a vigyor, de majd a Pfizer ad neki egy albérletet…