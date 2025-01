Kinek mikor lesz elege?

Most lett elegetek? Most telt be a pohár? Tényleg? És miért nem mondjuk kilenc évvel ezelőtt, amikor a berlini karácsonyi vásárba hajtott bele az a muszlim állat? S mit csináltatok a lelketek koszos, mosdatlan poharával 2015 óta, a „wir schaffen das” meg a „Willkommenskultur” önsorsrontó és hazaáruló gazembersége óta? Mire gondoltatok a kölni tömeges erőszaktevések idején, s mire az elmúlt tíz évben, amióta „néhány hetente ilyen erőszakos cselekmények történnek” az országotokban?