Jakupcsek lemondta a részvételét, nem akar közösködni Magyar Péterrel

A Tisza Párt vezetője, akiről kiderült, hogy verbálisan és fizikailag is bántalmazta volt feleségét, most támogató családapaként fog részt venni egy kerekasztal-beszélgetésen vasárnap. A téma: családapák, akik támogatták feleségük karrierépítését. Ezen a rendezvényen szólalt volna fel az esemény hosszú ideje publikus hirdetése szerint Jakupcsek Gabriella is.