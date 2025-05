Cseh Katalinon nevet az egész internet, beleszaladt egy méretes pofonba

Most pedig az Európa-nap kapcsán posztolt egyet, ami nem igazán segíti a pártját:

„[…] Az Európa-nap minden évben lehetőséget ad arra, hogy megünnepeljük a minket összekötő értékeket: szabadság, jogállamiság, egyenlőség. De ma, 2025-ben valami egészen másról is beszélnünk kell. Hiszen sokan vagyunk, akik most nemcsak hálát, hanem aggodalmat is érzünk. Szorongást, mert amit egykor biztosnak hittünk – a közös európai jövőt – ma már korántsem vehetjük adottnak. […] Egyre világosabbá válik, hogy Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az EU-ból. Minden lépése arra utal, hogy hamarabb áldozná fel uniós tagságunkat, minthogy elengedje a miniszterelnöki széket. […] De már most is érezhetjük, mi történik, ha a kormányunk elválaszt minket az uniótól: szolidaritás és együttműködés helyett egyre inkább egyedül maradunk[…]”