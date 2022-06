Élesztőház Budapesten

A sörkertben ez év májusában jártam első ízben. Csapon csak nagyipari söröket kínálnak éttermi áron (egy pohár HB búza borravaló nélkül 990 forint), a minőségi sörfrontot két cég képviselte, a Hübris és a First. Előbbi főzde termékeinek beárazása teljesen abszurd, 2000 forintot kérnek egy palackra, miközben Michelin-kalauzba való bekerülésre esélyes éttermekben ennél kevesebbe kerül ugyanaz a sör.

Kedves gesztus volt, hogy a pultoslány figyelmeztetett a sajátos díjszabásra, mielőtt kibontotta volna az üveget.

Így a First mellett kötöttünk ki, ez megbízható, komoly cég a sörök világában, örvendetes, hogy a kötelező bezárásokat leszámítva folyamatosan üzemelő Madách téri gasztro-pubja mellett a nemrégiben ismét megnyitotta a hosszú ideig zárva tartó, első, Dob utcai egységét is.

Pár napja ismét betértem a Majomhoz címzett sörkertbe, meglepetésemre a First sörök eltűntek, a Hübris hűtő épp nem működött, az élvezhető hőmérsékletű kínálatot a nagyipar jelentette. Úgyhogy, bár más műfajokban – bor, burger, s vélhetően a pizza – jó hely a Majomhoz, senkit nem akarok lebeszélni a meglátogatásáról, de a minőségi SÖRkertek kontextusában e rovat keretében egyszerűen értelmezhetetlen. Annyit hozzátéve, hogy miután az ember ugyanazon a napon tapasztalja meg, hogy sem az Eiffel téri Zsiráf-kertben, sem a Cseh sörfesztiválon nem adnak üvegpoharat, már annak is örülhetünk lassan, ha egy sörkertben nem műanyag pohárba csapolják a sört. Márpedig „Buda titkos sörkertjével” e tekintetben legalább nincs gond.

Úgyhogy essék szó a mai napon inkább a széles csapolt sörválasztékot kínáló magyar gasztro-pubok ősforrásáról, az Élesztőházról, elvégre ők is működtetnek egy kifejezetten hangulatos belső teraszt, amit jóindulattal kerthelyiségnek is nevezhetünk.

Ez volt az első egység, mely széles, húsztételes minőségi csapoltsör-választékot kínált megnyitásakor, a sörforradalom kezdetén, 2013-ban. Alapítója Tóth Imre mellett Bart Dániel, aki a minőségi sörfogyasztás és sörfőzés magyarországi térhódításában épp annyira kulcsszerepet játszott, mint Molnár B. Tamás és Bittera Dóra a gasztroforradalomban. Ő kezdeményezte és szervezte meg 2011-ben az első kézműves sörfesztivált, a Főzdefesztet, mely többéves kihagyás után idén, épp e hétvégén ismét megrendezésre kerül a Városligetben. Ő volt az ötletadója az első jelentős közönségsikert elérő magyar formabontó sörkülönlegességnek, a Gyenge Zsolt által lefőzött Keserű Méznek, mely ma is számottevő népszerűségnek örvend. (Gyenge Zsolt, a Fóti Kézműves sörfőzde tulajdonosa és főzőmestere, nem mellesleg a Kisüzemi Sörfőzők Egyesületének elnöke. Hogy a szakma két jeles képviselője között e márka kapcsán utóbb perre került sor, mellékes a téma szemszögéből.)

Mára nem kevesebb, mint öt vendéglátó egység működik a Tűzoltó utca 22. alatt: egy töményital- és koktélbár, egy megszámlálhatatlan plüssmacival dekorált, meghitt, hangulatos kávézó-forrócsokizó, a Rengeteg romcafé, egy kiváló natúr borokat és ínycsiklandó borkorcsolyákat kínáló borbár, a Vinopiano, valamint a söripari dizájnelemekre és a romkocsmás hangulatra építő tulajdonképpeni Élesztő, ahol jelenleg a „kraft” minőségű magyar csúcssörök harminc csapból folynak.

A képek a szerző felvételei

Az önbizalom és magabiztosság az ő esetükben teljes mértékben jogos, több mint féltucatnyi náluk megejtett látogatás után magam is megerősíthetem, hogy nyugodtan leírhatják a honlapon olvasható sorokat: „Az előző évtizedben tökélyre fejlesztettük a közösségi sörözés művészetét, és bár nem szeretjük korunkat emlegetni, de a város legnagyobb múltra visszatekintő kézműves sör kocsmájaként tudjuk, miről beszélünk, ha megkérdezitek: milyen sört igyak?” Nem kis mértékben nekik és „népművelő” követőiknek, a KEG-nek, Jégkertnek, s másoknak köszönhetően ma már sokan nagyon is konkrét elképzelésekkel érkeznek, a sör körül is kialakult egy olyan hozzáértő, rajongói szubkultúra, mely a boros világban az ezredfordulóra erősödött meg valamelyest.

A jól szerkesztett, informatív honlapon olvasható Bart Dániel minap bemutatott „Az Aranyfolyam – a sör életrajza” című könyvének első fejezete is, több más izgalmas, sörrel kapcsolatos informatív szöveg mellett.

Hadd idézzek a frissen megjelent könyvből, igencsak témába vág: „Sörnek hívunk […] minden erjesztett alkoholtartalmú italt, amit az emberiség valaha összekotyvasztott, és nem bor és nem párlat, és ebbe bizony beletartozik az a darabos kenyérlé, amit először megismerünk az írott történelemből, és beletartozik az északi népek mézből erjesztett itala, amiben se maláta, se komló nem volt. És beletartozik az ősmagyarok erjedt joghurtra emlékeztető kölessöre, a zuluk sűrű alkoholos cirokkásája, az aztékok nyállal erjesztett kukoricapempője ugyanúgy, ahogy a tízszázalékos, mahagóni csillogású, nemes apátsági dubbel is. És persze beletartozik az a pótanyagos, ízetlen és haszontalan folyadék, amit a huszonegyedik századi átlagfogyasztó kap a globális élelmiszeripartól.”