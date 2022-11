Magyar halvendéglő franchise rendszerben: Keszegsütő

Ha meghalljuk az „éttermi franchise” kifejezést, többségünknek alighanem a McDonald’s üzletlánc jut eszünkbe elsőre, mely a globalizmus szimbóluma a vendéglátásban. Ez önmagában már oka lehet annak, hogy minőségelvű közegben a franchise egy negatív asszociációkkal terhelt kifejezés.

Mindazonáltal franchise rendszerben is lehet minőséget képviselni, példa rá többek között több street food-lánc.

Ilyen a Pizza Me, mely, ha nem is képviseli a csúcsok csúcsát, de vita felett a felső szegmensbe tartozik a „szeletbárok” között. Mára már franchise rendszerben működik az első tisztességes burgerezők egyike, a Zing, mely a műfaj úttörőjének számít, fel is került az első toplistákra. (Keserédes nosztalgia olvasni a 2012-es, 2013-as tízes listákat, hiszen a helyek nagy részének mára már híre pora sem maradt.) A Zing már vidéken is nyit egységeket, a plázák cseppet sem alacsony bérleti díját is ki tudják gazdálkodni. Arra is odafigyelnek, hogy sokan a minőségi burger mellé minőségi sört innának, kár, hogy üvegpoharat nem adnak hozzá, így az ember a prémium főzeteket papírpohárból kénytelen kortyolni.