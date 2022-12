Clarisse ismét elvarázsolta a társaságot

Időközben megjelent a magyar Michelin kalauz, melyben a Clarisse-t tányérral, azaz ajánlással jutalmazták. Úgy vélem, csillagot és zöld csillagot is érdemelt volna, de ehhez az eredményhez is van miért gratulálni, hiszen a tányérosok élvonala (a szegedi Alabárdos, az Arany Kaviár, az Ikon, a Mák, a Laurel, a Pajta, a Pasztell, a Platán és a Textúra) csillagos színvonalat nyújt és csillagesélyes is.