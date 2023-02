Az ország pereméről az élvonalba: A Viharsarok Sörfőzde

A Viharsarok Sörfőzde véleményem szerint hazánk egyik legjobban kitalált és menedzselt sörfőzdéje, amely csak azért nem híresebb, mint a legfőbb versenytársai, mert nem az ország szívében, hanem annak peremén működik. A főzde nagyon jól kitalált, egységes dizájnú, ügyes márkanevekkel kialakított alapszortimenttel rendelkezik. A Viharsarok név minden jelentésárnyalatát használják, így alapszortimentjük öt tétele az időjárással, és az adott sörtípussal is többszörösen összeegyeztethető asszociációkkal van jelen a piacon.

Ezzel összhangban a cseh világos ászok sörük márkaneve Derült Ég. A 12°B-os sörük számos nemzetközi versenyeredménnyel rendelkezik, és méltán, hiszen egy nagyon harmonikus, kifinomult, igazi közép-európai sörélményt ad. Verőfény nevű bajor búzájuk is kifejezetten finom, nem túlozza el a stílusra jellemző észtereket, de nem is spórolja ki őket a nedűből. Egyedül talán Napnyugta nevű savanyú meggy sörüknél éreztem disszonanciát az alapsör és a meggy addíció között. Ami az alapszortimenten belül ugyanakkor nagyon pozitív élmény volt, már a neve miatt is az az Indián Nyár nevű amerikai IPA sörük, ugyanis míg a főzde márkanevéhez is passzol az adott sör márkaneve, úgy ezen felül kettős áthallás is van: egyrészt az IPA azaz India Pale Ale adja, hogy Indiába szánt sörként Indián Nyár márkanévvel kerüljön forgalomba, másrészt mivel ez egy amerikai IPA, így az ott élő „indiánok” miatt is találó az elnevezés.

Fotó: Facebook/Viharsarok sőrfőzde

Maga a sör is kiváló, mind a malátáiban, mind komlóiban kellemes, stílusazonos ízélményt ad. Éjsötét american brown ale-jük pedig számomra az egyik legjobban sikerült sörük, mely nagyon intenzíven adja vissza azt a komplex malátás ízvilágot, melyet a stílus képvisel. Ezen alapszortimenten kívül pedig számos szezonális söre is van a főzdének, melyek mind-mid páratlan ízélményt adnak. Kiemelhetjük közülük akár az Almás Pite akár a Mézeskalács söreiket is, melyek pontosan azt az ízt adják, amelyet ezektől kimondva-kimondatlanul elvárunk.