Farsang és sör

A fánk világszerte különböző formákban és elkészítési módokkal megtalálható. Ott az amerikai donut, a lyukas fánk, amit a sztori szerint holland tengerészek a viharos tengeren egy hajón „találtak föl”, mivel az édes fánktésztát átszúrta a kormánykerék egyik küllője... Találkozhatunk a spanyol-mexikói churros-szal, vagy az olasz profiterollal, ami a mi képviselőfánkunkhoz hasonló. És természetesen a német és bécsi közvetítéssel hozzánk eljutott kelesztett fánkkal, ami talán a legnépszerűbb.

Most a mi klasszikus, porcukorral hintett szalagos fánkunkkal foglalkozunk bővebben. Hozzá a baracklekvár a leginkább kedvelt, de ha kipróbáljuk többféle gyümölcslekvárral, akkor rendkívül finom, izgalmas ételpárt alkothat többféle sörrel.

Fotó: A szerző felvétele

Baracklekváros – A klasszikus

A sör és ételek párosításánál a kiadósabb nehezebb édességek mellé magasabb alkoholtartalmú, testes sörökkel érdemes kísérletezni. Több izgalmas sörfajta harmonizál az édes desszertekkel. Fontos, hogy az étel leginkább jellegzetes illatát, ízrétegét megragadva válasszunk sört az adott ételhez, melyben ugyanúgy megtalálható valamilyen formában ez az ízvonal.

Ezt nevezi a sörgasztronómia „vezér-íznek”. A belga ale-ek élesztője az erjedés során kellemes gyümölcsös észtereket is termel, melyeknek egyik rétege a sárgabarackos illat és íz. A békésszentandrási Szent András Sörfőzde már a karácsonyi ünnepre is készített egy belga tripelt, amit akkor mézzel is gazdagítottak. Ennek a tripelnek a „natúr” változata debütált nemrég a főzdénél Inspektor néven.

Fotó: A szerző felvétele

Nem lehet nem-észrevenni az Agatha Christie-krimikből ismert Hercule Poirot-ra, a különc belga detektívre való utalást ennél a 8,5 % alkoholtartalmú klasszikus erős sörnél. A szentandrásiak jól „nyomozták” ki a receptet, mert ugyan a sör még kicsit fiatal, és jelenleg az alkohol enyhén likőrösen az előtérben van, ez a sör bátran eltehető akár évekre is, nem fog megromlani.

Ha pár hónap alatt szépen összesimul, még nagyszerűbb lesz, bár már most is az eddigi legígéretesebb magyar tripel, ami eddig készült, beleértve a Pannonhalmi és a Zirci Apátság sörfőzdéjéből kikerült változatokat is. Az Inspektor enyhe rágógumis és intenzív sárgabarackos illata és édeskésen likőrös, mégis száraz lecsengésű világa ideális kísérő a baracklekváros fánk mellé.

Eperlekvár, narancslekvár – angol módi

Az angolos ízvilághoz hozzátartoznak a visszafogottan gyümölcsös angol komlók, és a különböző nem túl pörkölt érzetű sötét maláták, melyek málnás, epres ízeket, illatokat varázsolnak egy nem túlzottan erős, 6-7%-os, tejcukorral édesített milk stoutba vagy egy közepesen testes porterbe. Ha a fánkot eperlekvárral kóstoljuk ezeket a piros gyümölcsös ízeket és az enyhe fanyarságot erősíti föl egy házi eperlekvár, amit a porter kakaós ízei is gazdagítanak.

A narancs is nagyszerűen illik a kakaós-csokoládés ízvilághoz, és az enyhe kávés, krémes keserűség nagyszerű párhuzamot kínál a kesernyés citrushéjak zamatával. A Monyo – sajnos már kifutó söre – Black Mamba fantázianevű vaníliás milk stoutja még egy kis vaníliás ízt is hozzátett a tejcukros, édeskés, habos kakaós élményhez, és megkoronázta a fánk és a lekvárok ízeit.

Fotó: A szerző felvétele

Piros bogyók – sötét lágerek

A német sörkultúra erős sörei a duplabakok, melyek sötét változataiban a felhasznált gazdag malátázottság adja a megfelelő testet, és az édeskés „kólás”, fűszeres, mézeskalácsos csokoládés ízeket. Másodlagos aromáikban és ízvilágukban ezek a sörök meggy, ribizli és egyéb sötét erdei gyümölcsös ízeket is invokálnak, melyek egy jóféle meggy-, ribizlilekvárral vag

y áfonyadzsemmel nagyszerűek.

Az andechsi bencés kolostor duplabakja a világ egyik legjobbja ebben a stílusban. Fűszeres komlójával, duplabakhoz képest nem túl magas alkoholtartalmával és krémes testével csodás a házi ribizli-meggylekvárral és az áfonyadzsemmel egyaránt. De magyar főzde is készít duplabakot. A Szent András Black Rose, vagy a Hop Top Die Ramme (kos) is jó választás egy fánk mellé. Érdemes erdei gyümölcsös lekvárokkal és balti porterrel is kipróbálni, nem fogunk csalódni.

Ha nem sémák szerint gondolkodunk, egészen új gasztronómiai felfedezéseket tehetünk, és nem csak nyáron, hanem a farsangi időszakban is ihatunk az évszaknak és a hangulatnak megfelelő söröket. Mert minden szezon sörszezon!

Borítókép: A szerző felvétele